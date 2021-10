Nouveau parti de Gbagbo : Les organes de direction bientôt connus

Une semaine après le congrès constitutif du nouveau parti de Gbagbo Laurent, les organes de direction du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) seront connus le lundi 25 octobre 2021.

Nouveau parti de Gbagbo : Qui pour conduire le PPA-CI ?

Gbagbo Laurent a jugé utile de tourner le dos au FPI (Front populaire ivoirien) face à la profonde crise qui l'a opposé à Pascal Affi N'guessan pour le contrôle de cet appareil politique créé dans les années 90.

"Quand Affi a vu que Assoa quittait le Ghana, il a compris que c’était sérieux. J’ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant: il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", avait expliqué l'ex-président au cours d'un comité central tenu le lundi 9 août 2021.

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), le nouveau parti de Gbagbo Laurent a vu le jour le samedi 16 octobre à la suite d'un congrès constitutif. Le "Woody" de Mama ne veut pas perdre de temps pour installer les organes de direction de la nouvelle formation politique. Selon un communiqué d'Ackah Emmanuel, le directeur de cabinet du PPA-CI, la présentation desdits organes aura lieu le lundi 25 octobre 2021 dans les bureaux du président Gbagbo Laurent. A cette occasion, le nouveau directeur exécutif du PPA-CI animera un point de presse. Qui sera l'élu de Gbagbo Laurent pour conduire son nouveau "bébé" ?