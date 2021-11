7 ans après, Roch Kaboré se souvient du coup d’État contre Compaoré

Blaise Compaoré a été déposé par une insurrection populaire, fin octobre 2014. Sept années après, son successeur, Roch Kaboré, a rendu un vibrant hommage aux victimes de ces mouvements insurrectionnels.

Coup d’Etat au Faso : Roch Kaboré salue la memoire des victimes

30 - 31 octobre 2014, le pays des hommes intègres était en ébullition. Sous la poussée du Balai citoyen, les Burkinabè descendaient dans la rue par milliers à Ouagadougou et dans de nombreuses villes du Faso pour criser leur haro contre le pouvoir de Blaise Compaoré. La suite, on la connaît. Le tombeur du capitaine Thomas Sankara finira par être renversé à son tour. Et ce, après 30 années de pourvoir sans partage.

Sept ans après ces douloureux évènements qui ont causé de nombreuses victimes à travers le pays, le Burkina Faso continue de porter les stigmates de cette crise sociopolitiques. Roch Marc Christian Kaboré a donc pésidé, ce dimanche 31 octobre, la cérémonie d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le Chef d’Etat du Burkina Faso s’est par ailleurs souvenu de celles (victimes) du coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015.

« Je salue la mémoire des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et du putsch manqué du 16 septembre 2015. Le souvenir de tous ces combattants qui ont donné leur vie pour la liberté et la démocratie demeure vivace dans nos coeurs », a déclaré le locataire de Kosyam, avant d’ajouter : « Je rends également Hommage à tous les héros tombés sur le champ d'honneur pour la Patrie, dans la lutte contre le terrorisme, et prompt rétablissement à tous les blessés. »

Un internaute a cependant réagi à ce tweet du Président de la République du Burkina Faso. « Malheureusement M. le président, le constat est là, nous sombrons face à ces voyous assoiffés du sang des honnêtes gens. Ceci malgré les apports extérieurs ! », a t il tweeté.

A noter que Blaise Compaoré avait proposé ses services aux autorités burkinabè pour la lutte antiterroriste. Mais celles-ci ont décliné cette offre.