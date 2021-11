GPS : Koné Tehfour ratisse large pour Guillaume Soro à Abobo

Après des batailles des Municipales de 2018, Koné Tehfour revient à la charge à Abobo. Le compagnon de Guillaume Soro est en train de mobiliser dans cette commune populaire en faveur de son leader.

Des félicitations à Koné Tehfour « pour le travail qu'il abat à Abobo »

13 octobre 2018, Koné Tehfour affrontait Hamed Bakayoko à l'élection municipale dans la commune populaire d'Abobo. Après avoir plié l'échine devant le Golden Boy, son challenger avait alors indiqué que sa modeste candidature avait permis à « toute la République a enfin tourné son regard vers Abobo ». Avant de préciser qu'il s'engage à poursuivre le combat pour la restauration de la dignité de la commune d'Abobo.

Libéré le 3 octobre 2020, en compagnie d'autres pro-Soro, Koné Tehfour était soupçonné par une certaine opinion de vouloir lâcher l'ex-Président de l'Assemblée nationale au profit du camp d'Alassane Ouattara. Hamed Bakayoko décédé, Kandia Camara a été désignée Maire d'Abobo par le Conseil municipal auquel fait partie Tehfour. Le Soroiste est toutefois demeuré fidèle à son leader. Mieux, il continue de ratisser large dans sa commune pour la cause de Soro Kigbafori Guillaume.

C'est du moins ce que révèle El Hadj Mamadou Traoré, un autre affidé de Soro Guillaume. « Discrètement et efficacement, il (Koné Tehfour) est en train de mobiliser en faveur de Guillaume Soro à Abobo. La semaine dernière par exemple, il a reçu, en ma présence et sous ma supervision, à Abobo, un groupe de personnes venues adhérer à la vision de Guillaume Soro pour les échéances futures », a informé sur sa page Facebook, l'ancien Directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale). Puis, il ajoute : « Il abat en ce moment un travail formidable, en toute discrétion, pour Guillaume Soro à Abobo. Et cela est à féliciter. »

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, vit en exil depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire. Frappé d'une double condamnation prononcée par la justice ivoirienne, l'ancien chef rebelle a également vu son mouvement politique, Générations et peuples solidaires (GPS) dissout. N'empêche que ses camarades de parti continuent d'étendre leurs tentacules.