​Agboville : Près de 500 compteurs d’eau installés en un mois

Dans le cadre du renforcement de l’alimentation en eau potable des populations, plus de 4000 compteurs d’eau seront bientôt installés dans le chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

Plusieurs compteurs d'eau bientôt installés dans l'Agneby-Tiassa

Une initiative de l’État de Côte d’Ivoire cofinancée par la Banque mondiale. L’objectif du Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable en milieu urbain(PREMU) démarré en 2020, est de fournir de l'eau potable à 8000 ménages défavorisés par des branchements sociaux. « Nous avons environ 500 compteurs installés à Agboville en un mois. Il reste encore 4200 compteurs à poser. À Agboville, l’engouement est tel que nous sommes passés de 2000 bénéficiaires au départ à près de 4700 à ce jour. Ce qui montre que les populations sont demandeuses », constate Olivier Cerry, responsable de l’ONG Orphan’s Hope Côte d’Ivoire (OHCI), en charge du recensement des ménages.

Ce bilan a été dressé, le dimanche 07 novembre 2021, lors d’un point presse qu’il a animé à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville. Répondant à la question des critères de sélection, l’enseignant de formation s’est voulu on ne peut plus clair : « Les ménages retenus paient seulement la somme de 10.000f CFA au lieu de 168.000f CFA, selon des critères bien définis. Il s’agit entre autres de : ne pas utiliser le branchement à des fins commerciales, ne pas servir des chantiers en construction, être propriétaire ou à défaut avoir une autorisation de pose de compteur légalisée… Notre ONG est en outre, chargée de réceptionner les plaintes des populations ».

Notons que les membres de cette organisation non gouvernementale ont investi le terrain il y a quelques jours afin de sensibiliser les populations à l’utilisation rationnelle de l’eau et de la préservation des infrastructures. Créée 2018, l’ONG OHCI travaille avec l’appui technique du PRICI (Programme de réhabilitation des infrastructures de Côte d’Ivoire et de l’Office national de l’eau potable(ONEP).

Tizié TO Bi

Correspondant régional