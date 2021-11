Miss Monde 2021 : Didier Drogba booste l'Ivoirienne Olivia Yacé

Olivia Yacé sera à Porto Rico, le 16 décembre 2021, pour défendre les couleurs ivoiriennes à Miss monde 2021. Didier Drogba, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, n'a pas manqué d'encourager sa compatriote à se battre pour ramener la couronne à Abidjan.

Didier Drogba à Olivia Yacé : « Reviens-nous avec cette couronne suprême »

Ayant illuminé l'estrade du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, le samedi 4 septembre 2021, Olivia Yacé a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021. La fille de Jean-Marc Yacé, maire de la sulfureuse commune de Cocody, remportait ainsi la couronne de la Reine de la beauté ivoirienne. Ce qui lui conférait d'office le titre d'ambassadrice de son pays dans tous les concours de beauté à travers la planète.

Aussi, le 16 décembre prochain, Miss Yacé sera-t-elle à San Juan en Porto Rico pour prendre part à la finale de Miss Monde 2021. L'Ivoirienne est d'ores et déjà en pole position, d'autant plus qu'au samedi 13 novembre, la candidate ivoirienne cumulait 2 363 575 points devant l’Indonésienne Carla Yules (1 744 022 points) et la Mexicaine Karolina Vidales (977 767 points). Et ce, grâce au soutien de ses compatriotes.

Didier Drogba vient également ajouter sa pierre à l'édifice en lançant un message de soutien à Olivia Yacé. « Bonsoir Miss Côte d’Ivoire, bonsoir Olivia Yacé. Tout d’abord, toutes mes félicitations pour ce titre de Miss Côte d’Ivoire. J’ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde. J’ai appris ça avec beaucoup de fierté », a déclaré, dans une vidéo, l'ancien capitaine des Éléphants, avant de lancer cet appel : « J’espère et je compte sur toi, toute la Côte d’Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi. On sait que tu iras loin. Et donc, j’invite tous les Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, de la diaspora, tous tes fans à voter pour toi. Et reviens-nous avec cette couronne suprême. »

Avec ce soutien de l'Ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Ambassadrice de la beauté ivoirienne pourrait bien rêver de succéder à la Jamaïcaine Toni-Ann Singh, Miss Monde 2020.