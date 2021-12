Autonomisation de la Femme: Nasseneba Toure "vend" le FAFCI à Paris

L’ autonomisation des femmes demeure au centre des programmes des pays Africains. En ce sens, la Ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, Élisabeth Moreno a invité ses homologues pour une visite de travail Paris en France.

Autonomisation des femmes : Nassénéba Touré et ses homologues réaffirment leur engagement

Débuté, jeudi 16 décembre 2021, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséba touré a répondu présente. Il s'agit pour toutes ses responsables en charge du genre dans leurs différents Etats, de parler d'autonomisation des femmes, des avancées en matière d’égalité des sexes, aussi de partage d'expériences.

La Ministre Nassénéba Touré, profitant de cette occasion, a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'autonomisation des femmes. Et ce à travers le projet Côte d'Ivoire de la Première dame Dominique Ouattara. Une expérience fort appréciée par ses homologues qui envisagent en faire de même dans leurs différents États. La Ministre Nassénéba Touré, s’est dite satisfaite, avec de nouvelles expériences qui seront adaptées aux réalités locales.

Prenant la parole, la ministre Élisabeth Moreno a affirmé que cette rencontre fait suite logique du Forum Génération Egalité tenu au mois de juin dernier à Paris. Il s'agira donc de réaffirmer l’engagement en faveur de la promotion et du renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette rencontre est l’occasion de faire un point d’étape sur les engagements pris par nos États à cette occasion.

L’enjeu de l’éducation des filles et de l’autonomisation économique et financière des femmes en Afrique, est l’une des clés de l’émancipation des femmes et du renforcement de l’égalité sur le continent. Leur participation à la vie citoyenne et politique doit aussi être renforcée afin d’améliorer leur représentativité.

Les premières représentantes des femmes africaines se sont engagées à réunir certaines conditions dans leurs différents États, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, l’entrepreneuriat féminin, l’élimination de l’écart salarial, l’économie rurale et informelle. Étaient présentes à cette rencontre, la Directrice Régionale du bureau OnuFemme, Oulilarfa Sarr, et la Directrice Exécutive de ONUSIDA, Winie Byanyima, les ministres en charge du genre du Benin, du Cap vert, du Togo, du Sénégal, de l’Afrique du Sud , du Niger et du Burkina Faso. Elles ont toutes réitéré leurs remerciements à Elisabeth Moreno pour l’initiative.