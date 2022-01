Gabon : L'adhésion du pays au Commonwealth prévue en 2022

Le Gabon, pays d' Afrique centrale et ancienne colonie française, sera très prochainement le vingtième pays africain à adhérer au Commonwealth, une organisation qui regroupe majoritairement des anciennes colonies britanniques.

«Le Gabon dispose de nombreux atouts pour intégrer le Commonwealth. Notamment l'engagement sur les changements climatiques et les politiques de développement durable, la stabilité du pays depuis de nombreuses décennies et son engagement dans la stabilité de la sous-région et du continent, ainsi que l'engagement du Gabon sur les droits de l'homme et l'égalité des genres », c'est ainsi que le gouvernement a présenté le projet, au lendemain d'une visite à Londres du président Ali Bongo Ondimba.

Le chef de l'État gabonais y avait rencontré, le 11 mai 2021, la secrétaire générale du Commonwealth, la baronne Patricia Scotland, et le prince Charles, pour évoquer la signature de la charte de l'organisation qui devait avoir lieu lors du sommet de Kigali initialement prévu en juin, mais repoussé à une date ultérieure.

L' adhésion du Gabon à cette organisation internationale sera effective dans le courant de l' année 2022. Ali Bongo Odimba, le chef de l' Etat gabonais, a donné l'information lors de son adresse à la nation, du vendredi 31 décembre. Le pays deviendra ainsi le 55e état membre du Commonwealth.

"C'est un tournant très important pour notre pays", a estimé Ali Bongo, soulignant l'espoir que suscite l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Il a par ailleurs rassuré de ce qu'en intégrant la "Communauté des Nations" britanniques, le Gabon n'abandonnera pas son "identité francophone" qui sera préservée. Le pays, faut-il le souligner, compte près de 2,5 millions d'habitants. Son processus d'adhésion au Commonwealth a été entamé en 2020. Le Commonwealth compte 54 États membres sur 5 continents, dont la grande majorité sont des anciennes colonies britanniques. Seuls le Mozambique et le Rwanda n'ont pas été colonisés par la puissance anglaise.