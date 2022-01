CAN 2021 : La présence de Drogba aux côtés des Éléphants divise !

La présence de Didier Drogba à la CAN 2021, aux côtés des Éléphants de Côte d'Ivoire, est fortement critiquée par certains observateurs.

La présence de Didier Drogba à la CAN 2021 aux côtés des Éléphants de Côte d'Ivoire n'est vraiment pas apprécié de tous. Pendant longtemps, il a été reproché à l'ancien joueur des Blues de ne pas être très proche de ses jeunes frères de la selection nationle. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Daizoko a décidé de rectifier le tir. L'ancien buteur de Chelsea, a très bien fait remarquer sa présence aux côtés de Serge Aurier et ses coéquipiers. Accompagné de Doumbia Seydou, un autre ancien de le sélection ivoirienne, il a même pris part à une séance d'entraînement avec les Eléphants ce jeudi comme le témoignent de nombreuses photos postées sur la toile .

Ces images ont fortement été critiquée par de nombreux observateurs majoritairement composés des journalistes pro Sory Diabaté.

'' Drogba n'y est pas seul, mais on le voit chantant dans le bus des Éléphants avec eux, déambulant dans les chambres de ces derniers, parlant dans le vestiaire et s'entraînant même aux côtés de ces jeunes gens... Drogba ne prend t-il pas trop de place au sein du groupe ? Ne se substitue t-il pas au sélectionneur ? Cette présence considérée comme envahissante par certains ne peut-elle pas produire l'effet contraire des résultats attendus ? (...) Pour moi, une implication d'anciennes gloires au sein d'un groupe doit se limiter juste à des échanges entre ces icônes et les jeunes joueurs au détours d'une fin de séance d'entraînement ou d'un déjeuner d'avant match. Cela, quand on est appelé pour galvaniser sur une compétition donnée et dans un temps bien défini. Le reste est du ressort du sélectionneur. '' lit-on dans un message posté par le journaliste écrivain, José Djati.

Le journaliste Fernand Dedeh, de son côté, estime que cette grogne contre l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille n'a aucune raison d'être. "Franchement, je pense que les Ivoiriens doivent aller à l’essentiel ou simplement demander à Drogba de quitter le pays. Ce serait plus simple ! Il ne peut rien faire, il ne doit rien faire, dans ce pays, pour son pays. C’est quoi cette frénésie autour de Drogba ? Qui a peur de Drogba? Qui donc Drogba dérange à ce point ? Moi, je suis à Douala, pour la CAN. J’ai vu à la fin du match, Guinée Équatoriale-Côte d’Ivoire, Didier Drogba et Tiené Siaka avec leurs jeunes frères. Très bonne ambiance. Ce n’est pas la première fois que des anciens joueurs se retrouvent aux côtés de l’équipe. C’est incroyable ce que je vois et lit en Côte d’Ivoire ! Samuel Eto’o, Roger Milla, Rigobert Song sont aux côtés du Cameroun. Mais Drogba doit se cacher. Il ne doit pas motiver ses jeunes frères. S’il ne le fait pas, les mêmes trouveront à redire ! Je trouve absolument inconcevable, qu’au lieu des journalistes s’intéressent à la compétition, à la vie du groupe, c’est la fixation sur Drogba qui est le cœur de leur réflexion. Franchement, ce pays va étonner le monde!" a répliqué Fernand Dedeh.