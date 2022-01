Titrologie : " Voici ceux qui sabotent le retour de Blé Goudé à Abidjan"

Titrologie. La reprise annoncée du dialogue politique interivoirien et les révélations d'Amnesty international sur le maintien en exil de Charles Blé Goudé constituent les deux actualités majeures relayées par les journaux ivoiriens dans leur parution de ce vendredi 14 janvier 2022.

Titrologie du 14 janvier 2022 : "Dialogue politique, les débats reprennent le 20 janvier prochain"

En Côte d'Ivoire, la reprise annoncée du dialogue politique est l'une des actualités majeures de ce vendredi 14 janvier 2022. "Dialogue politique : Les débats reprennent le 20 janvier", informe Le Patriote. "Voici la date retenue pour la reprise", écrit L' Expression sur le même sujet, soulignant que le président "Alassane Ouattara est un homme de parole".

L'information de cette reprise est également confirmée par Soir Info, journal arborant une posture indépendante. "Les débats de fond s'ouvriront le 20 janvier", se fait plus précis, Le Bélier.

Autre sujet d'actualité relayé par la presse ivoirienne, c'est celui concernant le démenti formel de l'Inspection générale des finances suite aux allégations de détournement de fonds publics qui aurait eu lieu à la Direction générale des impôts.

"Qui en veut aux directeurs généraux de la DGI et de l'ACCT", s'interroge L'Essor ivoirien". Aucune ressource publique n'a fait l'objet de détournement", clarifie le Jour Plus, qui cite le communiqué signé de l'inspecteur général des finances, Lassina Sylla". Les allégations de détournement et la calomnie visant Ali Kader Coulibaly, démenties, indique L' Intelligent d' Abidjan.

L'actualité de ce vendredi, c'est également la sortie d' Amnesty International relativement au maintien en exil de Charles Blé Goudé, l'ancien chef de file des jeunes patriotes acquitté par la Cour pénale internationale. "Maintien de Blé Goudé à La Haye : Amnesty International accuse La Hollande et la Côte d'Ivoire", lit-on à la Une de Le Temps. " Voici ceux qui sabotent le retour de Blé Goudé à Abidjan", écrit Le Sursaut.