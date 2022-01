Danho Paulin dévoile les enjeux de la CAN 2021 pour la Côte d’Ivoire

Le Ministre de la Promotion des Sports et de l'Économie sportive, Claude Danho Paulin, a lancé un message fort aux journalistes ivoiriens présents à Douala pour la couverture de la Can 2021.

Danho Paulin : ''Je veux vous dire qu'il est passé, le temps des intrigues''

En attendant le match du mercredi entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Pharaons d'Égypte à l'occasion des 8èmes de finale de la Can 2021, le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive, Claude Danho Paulin, a invité les journalistes ivoiriens présents au Cameroun, à prendre part à un déjeuner.

Cette rencontre a eu lieu, dimanche, au village Can installé par la communauté ivoirienne. C'est dans un cadre convivial et de partage, que le patron du Sport en Côte d'Ivoire a lancé un message fort d’exhortation des médias ivoiriens à l’union sacrée autour de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.

« Je voudrais vous parler de trois choses. On a un village des Éléphants, ici à Douala, précisément à Bonapriso, qui est l'équivalent de Cocody à Abidjan. Nous sommes le seul pays africain a en avoir ici. C'est une fan zone Côte d'Ivoire qui a eu une inauguration exceptionnelle. Il y avait des chefs de terre Bassa... Les autorités camerounaises ont noté que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Le sport rassemble. C'est le socle de notre unité nationale. La seconde chose que je veux évoquer, c'est que nous sommes là pour gagner la Coupe. Nous voulons démontrer que nous avons un potentiel. Notre équipe a besoin de tous. J'apprécie l'implication de tout le monde. La Côte d'Ivoire est forte et rayonnante quand elle est rassemblée'', a lancé le ministre Claude Danho Paulin.

Puis d'ajouter : ''Pour finir, je veux vous dire qu'il est passé le temps des intrigues. Allons résolument vers le soutien des Éléphants. Nous sommes ici avec deux objectifs : remporter la Coupe et retourner au pays avec le flambeau de l'organisation de la CAN 2023. Nous serons prêts pour cette compétition. A partir de février, nous recevrons la CAF à Abidjan. Il y a quelques réglages à faire afin que nous soyons prêts, 6 mois avant la CAN. Faîtes la promotion de la Côte d’Ivoire, des Eléphants et de la CAN 2023. Evitez ce qui va affaiblir votre propre pays. La Côte d’Ivoire est belle quand elle est rassemblée et belle de sa diversité''.

Au nom des journalistes présents à ce déjeuner, Ricardo Zama a remercié le Ministre Danho Paulin pour ce moment de retrouvailles. Il a également attiré l'attention du ministre sur les conditions de travail des journalistes: « Parlez à notre papa à tous... », a-t-il exhorté.