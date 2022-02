Mopti: 43 terroristes tués dans une offensive de l’armée malienne

L’armée malienne continue son offensive contre les terroristes qui occupent une bonne partie du territoire du Mali et qui sèment la terreur au sein des populations.

L’armée malienne déterminée à neutraliser les terroristes dans tous leurs sanctuaires

43 terroristes ont été tués dans les régions de Ségou et de Mopti par l’armée malienne qui a lancé une vaste offensive contre ces hommes sans foi ni loi. Même si ces derniers ont changé leur mode d’action, fait d’évitement, l’armée malienne rassure qu’elle s’adaptera à ce mode et continuera la dynamique offensive avec la surveillance, la poursuite et la neutralisation de ces terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines. Ci-dessous, le point de la situation fait par l’Etat-major général des armées du Mali.