Dialogue politique : Les vérités crues d'Anaky Brou (LIDER)

Anaky Brou Djébi Ange-Patrick, vice-président de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), n'est pas du tout content du pouvoir d'Alassane Ouattara. Le chargé de chargé de la solidarité, des affaires sociales et de la protection maximale de l'enfance au sein du parti de Mamadou Koulibaly a critiqué le dialogue politique lancé par les autorités ivoiriennes.

Ce qu'Anaky Brou pense du dialogue politique

Il est vrai qu'Anaky Brou Djébi Ange-Patrick reconnait que "le concept même de dialogue est déjà positivement appréciable". Pour lui, cela montre bien la volonté des acteurs politiques ivoiriens à vouloir échanger, communiquer et se parler. Toutefois, "il faut que le point focal des discussions soit basé sur la sincérité et surtout le bien-être du peuple", précise le cadre de LIDER.

Le chargé de chargé de la solidarité, des affaires sociales et de la protection maximale du parti fondé par Mamadou Koulibaly constate plutôt que le parti au pouvoir parle de dialogue politique quand l'opposition évoque un dialogue national.

"Il y a quand même une différence d’appréciation conceptuelle entre les deux termes. Quand le gouvernement parle de dialogue politique, on a l’impression que ce dialogue doit se limiter au politique", poursuit l'opposant ivoirien.

Anaky Brou estime que dialogue doit impliquer non seulement les partis politiques, mais aussi la société civile, les associations de droits de l’homme, etc. "Ce qui est encore plus dommage est que les premières assises de ce dialogue politique n’ont pas été inclusives. Oui, certains partis politiques n’ont pas été invités à la table de ce dialogue et cela démontre que le parti au pouvoir veut sélectionner les partis avec lesquels il veut faire ce dialogue", déplore le vice-président de LIDER.

Selon ce responsable de Liberté et démocratie pour la République, "tous les partis politiques, les partis » dinosaures » de la politique ivoirienne, et même les « petits partis » devaient être conviés. Et par la suite, tout cet ensemble apportera des propositions relatives aux termes de références pour le dialogue".

Initialement prévu pour le 17 décembre 2021, le dialogue avait été reporté au 27 décembre. Après plusieurs semaines d'interruption, il a repris le 20 janvier 2022.