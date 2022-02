Passeport de Blé Goudé: Blaise Lasm interpelle Adama Bictogo

Alors qu’il vient à peine de prendre les rênes de l’Assemblée nationale dont le président élu, Amadou Soumahoro, est actuellement absent pour des raisons médicales, Adama Bictogo pourrait faire face à une patate chaude jetée dans ses mains par Blaise Lasm, un proche de l’ancien chef de l’Etat, Laurent Gbagbo, président du PPA-CI. La Raison. Depuis, le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a confirmé, à la majorité, la décision d’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Si Gbagbo est de retour en Côte d’Ivoire, l’ancien ministre de la Jeunesse, lui, reste toujours coincé à La Haye, sans passeport.

Blaise Lasm à Adama Bictogo: « Qu’est-ce qui justifie cet exil de Charles Blé Goudé? Qu’est-ce qui empêche concrètement que son passeport lui soit délivré ? »

Charles Blé Goudé est toujours bloqué à La Haye alors qu’il a été définitivement acquitté des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI). Contrairement à son mentor et ancien codétenu, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, l’ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, continue de faire le pied de grue pour l'obtention de son passeport; et ce, malgré sa demande et ses nombreuses relances auprès de l'ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas. L’impasse autour de la délivrance du passeport de Blé Goudé, avait, en octobre 2021, conduit une centaine de partisans du président du COJEP, à manifester devant l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris. De quoi susciter le courroux de son avocat, Me Claver N'Dry Kouadio, pour qui, organiser une marche pour réclamer la délivrance d'un passeport ordinaire pour un ressortissant ivoirien, est véritablement scandaleux.

«Afrique mon Afrique. Tu ne finiras pas d'étonner le monde. Un passeport, un titre de voyage accordé aux nationaux. À ce 21ème siècle, il faut des mois pour l'obtenir ? (…) Hier, c'était un certificat de nationalité qui faisait débat. Aujourd'hui un passeport. Certainement un extrait de naissance demain. Pitoyable (…) Les hommes changent. Les pratiques demeurent. C'est pourquoi, je dis GÉNÉRATION DE RUPTURE. Des hommes pour penser et pour faire autrement que cette tragique comédie de politicards », a tancé l’homme de droit.

À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 novembre 2021, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Adama Coulibaly, déclarait que « rien ne bloque » la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé, d'autant plus qu'il « n’est pas différent » de tous ses autres compatriotes ivoiriens. La « démarche administrative » suivrait donc son cours, selon lui. « C’est vrai, parfois l’Administration peut être lente. Mais je sais que d’autres citoyens, quand on va sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Certains, quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant la date d’expiration parce que c’est plus rapide de le faire ici, mais en étant à l’étranger, il y a tout un tas de démarches», a tenté de justifier Adama Coulibaly.

"Donnez à Blé Goudé son passeport Messieurs du RHDP"

Mais cette situation qui dure en longueur, commence à lasser Blaise Lasm. Sur sa page Facebook, le jeune leader politique proche de Laurent Gbagbo, dit haïr l’injustice sous toutes ses formes et estime que le maintien forcé à l’étranger de ‘’l’innocent Charles Ble Goude est un grave déni de ses droits fondamentaux, une injustice flagrante et il convient d’y mettre fin très rapidement’’. « Qu’est-ce qui justifie cet exil ? Qu’est-ce qui empêche concrètement que son passeport lui soit délivré ? Monsieur Bictogo Adama, en votre triple qualité de : 1/ PDG de Snedai Group, Entreprise qui confectionne et délivre les passeports; 2/ Directeur Exécutif du RHDP, Parti au pouvoir; 3/ Président par Intérim de l’Assemblée nationale, donc Porte-Parole du Peuple et cela vous oblige à travailler à rassembler ce peuple et à prôner la cohésion…», interpelle Blaise Lasm.

Puis de renchérir: « Il vous revient d’user de tout votre poids, de vos multiples casquettes et de toute votre influence au sommet de l’Etat pour que le passeport du Frère lui soit rendu et qu’il rejoigne son pays. Cela vous fera du bien, fera du bien au Peuple ivoirien que vous êtes censé représenter à l’Assemblée Nationale et rendra crédible vos discours sur la réconciliation nationale et sera un indice qui permettra d’apprécier la sincérité de votre démarche dans le dialogue politique en cours … Donnez à Blé Goudé son passeport Messieurs du RHDP ».