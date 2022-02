Menacés par le Ministre de la Justice, les Greffiers suspendent la grève

Paralysées en raison d’un mot d'ordre de grève du syndicat national des Greffiers de Côte d'Ivoire (UNAGCI), les juridictions sont de nouveau rouvertes sur toute l'étendue du territoire national. Les greffiers ont décidé de suspendre leur grève entamée depuis le 27 janvier 2022.

Mme Namizata Sangaré décante la situation dans les juridictions, les greffiers reprennent le service

En grève depuis le Jeudi 27 Janvier 2022, les Greffiers réunis au sein de l’Union Nationale des Greffiers de Côte d’Ivoire (UNAG-CI), ont décidé de reprendre le service. Ils mettent ainsi fin à un bras de fer qui les opposait depuis deux semaines à leur ministre de tutelle, le Ministre de la Justice, Sansan Kambilé, qu’ils accusaient d’utiliser la force pour casser le mouvement, mettant en danger les juridictions et l'ensemble du système judiciaire ivoirien en créant l’insécurité judiciaire.

« Face aux revendications pourtant légitimes de ceux ci (les greffiers), le Ministre de la Justice a décidé de : - Casser les portes des bureaux de Greffiers; - Permettre à du personnel non greffier et non assermenté de manipuler les dossiers pourtant confidentiels des justiciables; - Permettre à du personnel non qualifié de Manipuler les pièces à conviction; - Utiliser les Commissaires de justice pour la tenue des audiences (Commissaires de justice pourtant non fonctionnaires, non qualifiés et représentant les intérêts de parties à ces mêmes procès) », avait dénoncé l’UNAGCI.

La décision de reprendre le service, intervient à la suite de plusieurs rencontres avec la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Mme Namizata Sangaré, qui s’est engagée à aider les greffiers à trouver une issue favorable à leurs revendications. « Le BEN (bureau national) de l’UNAG-CI a décidé de ce qui suit: suspension du mot d’ordre de grève jusqu’à fin mars 2022; reprise du service à partir du mardi 08 février 2022 à partir de 07h30; que les effets financiers de nos avancements soient effectifs fin mars 2022; que la date du 15 février 2022 soit maintenue pour la réunion de l’élargissement de l’assiette; qu’un séminaire bouclé concernant la relecture du statut des greffiers, sera tenu dans un délai raisonnable », apprend-on du syndicat des greffiers.

La reprise du travail par les greffiers est une bonne nouvelle dans la mesure où, il y a quelques jours, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme invitait ces derniers à mettre un terme à cette grève préjudiciable pour les usagers. Le Ministre Sansan Kambilé avait même déclaré que « toute absence de ces agents de l’Etat sera considérée comme un abandon de poste et fera l’objet de procédure disciplinaire, conformément aux textes en vigueur ».