Le Burkina Faso suspendu des instances de la Francophonie, mais...

La nouvelle est tombée. Le Burkina Faso est suspendu des instances de la Francophonie. L'information a été livrée dans un communiqué publié le mardi 8 février 2022. Cependant, l'instance assure qu'elle maintient "les programmes de coopération multilatérale francophone en soutien au processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique ainsi que ceux bénéficiant directement aux populations civiles".

Une nouvelle sanction contre le Burkina Faso

Les sanctions continuent de tomber contre le Burkina Faso après le coup d'État qui a emporté Roch Marc Christian Kaboré. À la suite de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), la Francophonie vient de durcir le ton contre la junte au pouvoir.

À l'issue d'une session extraordinaire qui s'est tenue à Paris le mardi 8 février 2022, par visio-conférence, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) s'est penché sur la situation au Burkina Faso suite au coup d'État survenu le 24 janvier 2022. Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la Francophonie, qui avait déjà condamné le putsch, a rappelé que la prise du pouvoir par la force est une atteinte aux engagements pris par les États et gouvernements membres de la Francophonie dans la Déclaration de Bamako".

"Dans une résolution adoptée à l’unanimité, le CPF a condamné ces événements et décidé, conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako, de suspendre le Burkina Faso des instances de la Francophonie. La résolution maintient toutefois les programmes de coopération multilatérale francophone en soutien au processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique ainsi que ceux bénéficiant directement aux populations civiles", peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre.

Tout en exigeant la libération immédiate et sans condition de l'ancien président burkinabè Roch Kaboré, la Francophonie " invite le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales de toutes et tous".