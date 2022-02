Les acteurs de la dépense publique outillés sur le Budget-programme

Le budget-programme a été expliqué aux acteurs de la dépense publique. C'était du 9 au 11 février, à l’occasion de la rentrée budgétaire 2022 du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

Des acteurs de la dépense publique instruits à la gestion du budget-programme à Grand-Bassam

Nsa Hotel de Grand-Bassam sert de cadre depuis le mercredi 9 février à un séminaire de formation, à l’attention des acteurs de la dépense publique du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. M. Bernard Kouassi, directeur de cabinet dudit ministère, représentant le ministre Sansan Kambilé, a présidé la cérémonie d’ouverture en présence des autorités administratives de Grand-Bassam, dont le Dr. Edouard Cangah Mockey, 5e adjoint au maire.

L’objectif de ce séminaire était de permettre à ces acteurs de l’administration financière publique de comprendre les contours du budget-programme, qui constitue la nouvelle méthodologie d'élaboration et d'exécution du budget ; une nouvelle directive de l’Union économique et monétaire ouest-africaine(UEMOA) devenue désormais une réalité en Côte d'Ivoire.

Selon le directeur des affaires financières du ministère, Aboudramane Daho, “la mise en œuvre du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA, a conduit l’État ivoirien à entreprendre des réformes dans la gestion des finances publiques. Ces réformes ont été marquées par la réforme du code des marchés publics qui s’est opérée dans l’adoption de l’ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics”, a-t-il indiqué mercredi à l’ouverture de ce séminaire de trois jours.

Tout en encourageant les acteurs de l’exécution de ce budget à s'imprégner de l’exercice quotidien de leurs charges en s’efforçant de mettre les nouvelles règles en application, M. Bernard Kouassi a souligné l’obligation pour les acteurs de l’atteinte des résultats escomptés.

“Chacun de nous à quelque niveau que nous nous situons dans la chaine de dépenses, nous avons des obligations importantes que parfois nous ignorons… Notre observation devait, non seulement nous permettre d’absorber les budgets mis à notre disposition, mais aussi et surtout d’atteindre les résultats escomptés et de rendre compte au peuple de Côte d’Ivoire”, a-t-il indiqué.

Ces trois jours de travaux permettront également à la direction des affaires financières du ministère de faire le bilan de 2021 et voir les perspectives 2022 de l'exécution budgétaire au titre du fonctionnement et de l'investissement, a souligné le directeur des affaires financières, Daho Abdramane.

Notons que la cérémonie de clôture de ce séminaire est prévue ce vendredi 11 février avec lecture du rapport général des travaux.