Bouaké: Jean-Claude Kouassi exhorte l’UNAJCOP-CI à lutter contre la désinformation

Le ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, a procédé le samedi 12 février 2022, au Foyer Jeune Viateur de Bouaké, à l’investiture du président de l’Union nationale des journalistes et correspondants de presse de Côte d’Ivoire (UNAJCOP-CI).

Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi à Ladji Abou Sanogo: "Etre voté à 100% est à la fois un signe et une promesse"

«Etre voté à cent pour cent est à la fois un signe et une promesse. Le signe qu’on a bien travaillé, bien dirigé, qu’on est une sorte de lumière qui éclaire la voie. Mais, être élu à cent pour cent signifie aussi qu’il n'y a eu aucun murmure alors que ce sont les murmures qui font qu’on avance dans le bon sens; la promesse que vous vous mettez entièrement à leur disposition pour qu’ensemble vous fassiez encore beaucoup de pas en avant. Donc, faites attention et progresser avec eux. Ils comptent sur vous. Continuez de les faire progresser, continuez de faire progresser l’UNAJCOP-CI », a conseillé le haut patron du 2e congrès de l’association, en présence Dr Yéo Eugène, représentant le parrain Laurent Tchagba, du député de Bouaké commune Béma Fofana et de Traoré Fatimata Diop, conseillère économique et sociale.

Pour l’ex ministre des Mines et de la Géologie, les journalistes sont des éclaireurs et des conseillers parce qu’à travers leurs investigations, ils forment et informent les populations. C’est pourquoi, il les exhortés à lutter contre la désinformation. « Dans cette promesse, faites nous et continuez de nous faire la promesse d’une information juste, d’une information vraie. Vous pouvez compter sur notre volonté de lutter contre la désinformation, de lutter contre l’infox avec vous et grâce à vous », a appelé Jean-Claude Kouassi.

Et d’ajouter : « Continuez de nous faire la promesse de travailler en équipe et de solliciter toute l’équipe afin que toutes énergies, toutes les intelligences soient réunies dans ce que vous envisagez de faire ensemble ». Poursuivant, le ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama a promis de soutenir l’UNAJCOP-CI dans ses activités. « Je tiens à vous féliciter et vous dire que vous pouvez compter sur nous, sur notre disponibilité, sur notre volonté de faire plus au profit des journalistes et correspondants de presse », s’est-il engagé.

Créée en 2017, l’UNAJCOP-CI sera dirigé pour les 4 prochaines années par Ladji Abou Sanogo, seul candidat à sa propre succession. Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses près de 200 membres, est la principale mission qu'il s'est assignée. Les défis de cette association, selon le correspondant du quotidien Soir info dans le Gbêkê, sont entre autres, la formation et le renforcement des capacités de ses membres, ainsi que l’acquisition d’un siège.

Tizié TO Bi

Envoyé spécial à Bouaké