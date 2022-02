Prenezlesfeuilles: L’Appli de révision pour réussir aux examens scolaires

Collégiens, lycéens et étudiants de Côte d'Ivoire, “ prenezlesfeuilles ” est votre nouvelle application 100% pratique pour vos révisions scolaires.

L’appli “ Prenezlesfeuilles ” vient booster le taux de réussite scolaire en Côte d'Ivoire

Pour une révision et préparation optimale aux évaluations et examens en Côte d’Ivoire, le site web prenezlesfeuilles.com et son application mobile “Prenezlesfeuilles” ont été conçus pour les élèves ivoiriens.

Trouvaille d’une équipe de jeunes ivoiriens et africains, “Prenezlesfeuilles” est la première application de révisions développée par la structure ENEZA EDUCATION, fournisseur de contenus éducatifs numériques, en partenariat avec le ministère de l’Économie numérique de l’innovation et des télécommunications. Avec le soutien, surtout, du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

Son objectif: renforcer la capacité d’apprentissage des élèves de Côte d'Ivoire.

Pour les concepteurs, cette innovation va bousculer les taux de réussite et aussi ceux d’admission en classes supérieures des apprenants.

Très pratique, l’application s’attaque essentiellement aux révisions de cours et à la préparation aux évaluations par le biais du téléphone portable , outil incontournable aujourd’hui, à utiliser de manière optimale au bénéfice de l’instruction.

En optant pour l'appellation “prenez les feuilles”, les développeurs envisagent de faire dissiper dans l’esprit des élèves la trouille que fait naître la phrase la plus redoutée en classe par ces derniers.

Cette application se distingue des autres en 4 particularités, faisant de “Prenezlesfeuilles” la plus plus appréciée des élèves, mais aussi des parents d’élèves:

• les résumés des leçons du programme national en petites doses

Ce dispositif assure ainsi une grande adhésion des élèves qui sont parfois freinés par

la longueur de l’ensemble des cours . Ils aborderont les chapitres étape par étape, à

petits pas , en résumé digeste par section , en s’assurant que chaque notion est

assimilée avant de progresser dans leur apprentissage.

• Devoirs épinglés par chapitres et notions traitées

Il sera aisé d’accéder à tous les devoirs et examens ( plus de 3000 sujets collectés )

de son niveau d’étude, issus de plusieurs établissements, dont un, ou plusieurs des

exercices traitent du chapitre en cours. Tous les devoirs restent accessibles

gratuitement.

• Relevé de notes et corrections

Avec prenezlesfeuilles , l’évaluation des tests est automatisée. L’apprenant obtient un

score après chaque test et ce score est enregistré dans son relevé de notes en ligne.

Tous les test et les devoirs disponibles sur la plateforme sont corrigés et les

corrections sont téléchargeables.

• programme Special Classe Examen

L’application prenezlesfeuilles soumet un défi hebdomadaire aux élèves qui préparent

le CEPE, BEPC et BAC avec des exercices extraits des précédents sujets d’examens

nationaux et régionaux . Des oraux d’Anglais personnalisés avec professeurs dédiés

pour mieux aborder les épreuves orales sont aussi au RDV.

Tous les contenus du CM1 à la 3e de prenezlesfeuilles sont recommandés par

la direction de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l’Éducation

nationale et de l’Alphabétisation.

L’application est disponible pour les programmes scolaires du CM1 à la Terminale et toutes les disciplines. Elle est accessible sur son téléphone portable Android via les plateformes de téléchargement, à savoir Play stores ou l’App store.