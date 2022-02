Sikensi: Une élève simule son enlèvement pour faire la fête avec des amis

Les faits ont eu lieu à Sikensi. Une jeune élève de 18 ans, répondant aux initiales DL, à simulé son enlèvement juste pour passer du bon temps avec ses amis dans une résidence meublé. Elle a été démasquée par les éléments de la police nationale.

Sikensi : Un faux enlèvement démasqué par la police

Vendredi 18 février 2022, les agents de police du commissariat de Sikensi ont reçu une jeune dame de 18 ans qui prétendait avoir été enlevée puis relâchée par ses ravisseurs. Elle a confié avoir été détenue depuis le mardi 15 février.

À en croire un communiqué de la Direction générale de la police nationale (DGPN), la jeune fille avait une allure suspecte. Les policiers ont donc décidé de mener des investigations en procédant à la fouille du sac à main de la prétendue victime.

Les agents de la police découvrent la somme de 50 000 francs CFA. Ils ont passé son téléphone au peigne fin et se sont rendus compte qu’elle avait énormément échangé avec sept de ses amis dont six filles et un garçon.

Pressée de questions et au regard de ses incohérences, DL au fini par avouer qu’elle était en compagnie d’amis dans une résidence meublée à la Riviera Palmeraie pour faire la fête.

"C’est le lieu de sensibiliser les jeunes sur la gravité et les conséquences de certains actes posés de façon insouciante", a conseillé la Direction générale de la police nationale.