Burkina : 2 morts dans le coup d’État contre Roch Kaboré

Roch Marc Christian Kaboré a été évincé de la tête du Burkina Faso le lundi 24 janvier 2022. Selon des informations fournies par l’Agence d’information du Burkina (AIB), le putsch a fait deux morts et une douzaine de blessés.

Burkina : Deux décès dans le putsch de janvier

On apprend auprès de l’Agence d’information du Burkina que le coup d’État qui a emporté Roch Kaboré a causé la mort de deux individus. Une douzaine de personnes ont également été blessées "par l’effet de projectiles perdus", confirment les autorités du pays le dimanche 20 février 2022.

Notre source fait savoir que Paul-Henri Damiba, le président du Burkina Faso, a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les dégâts collatéraux du récent coup d’État qu’a connu le pays. Par ailleurs, le tombeur de Roch Kaboré a donné des instructions pour que les blessés soient pris en charge, mais également pour que les autorités soient à l’écoute des familles.

Au pouvoir depuis novembre 2015, Roch Kaboré a été déposé par des militaires conduits par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Le président déchu avait été réélu en novembre 2020. Au départ, les mutins s’insurgeaient contre "le mauvais équipement des soldats, la mauvaise prise en charge des blessés et des familles des victimes dans la lutte contre le terrorisme".

Devant la colère des militaires, le président Kaboré avait minimisé les événements en appelant le peuple burkinabè à soutenir les Étalons qui disputaient les 8e de finale de la CAN 2021 au Cameroun. "Chers Étalons, la Nation vous renouvelle ses encouragements et son soutien. Continuez de puiser dans vos ressources de discipline et de discipline et de talent, et faites honneur à la Nation ce dimanche", avait-il déclaré dans un tweet.

Au regard de la suite des événements, Roch Kaboré a fini par décréter un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire de 20 h à minuit.