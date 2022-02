Mali : L'armée maintient son offensive contre les terroristes

Les autorités du Mali ont confié dans un communiqué que l'armée continue de mener une lutte acharnée contre les terroristes et les djihadistes. Les Forces armées maliennes (FAMa) annoncent leur avancée face à la "débandade" des envahisseurs.

Mali : Les FAMa continuent l'offensive contre les terroristes

Dans un communiqué signé des mains du colonel Souleymane Dembélé, on apprend que les Forces armées maliennes "continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles". Le directeur de l'information et des relations publiques des armées ajoute aussi que l'armée malienne "maintient sa dynamique de recherche et de destruction des terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kèlètigui". Ci-dessous l'intégralité du communiqué :