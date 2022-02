Elections municipales et régionales 2023: Mabri passe à l’offensive

Après 11 longs mois passés sous silence depuis les législatives du 6 Mars 2021, Albert MABRI Toikeusse et son parti l'Udpci ont décidé de passer à l'offensive en prélude à l'année électorale 2023.

Seni NAMAN Berni (député proche de Mabri Toikeusse): «Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'enterrement du RHDP à Danané »

Ce qui semblait être une défection pour les hommes de presse se lit autrement dans le camp arc-en-ciel. Dans une interview accordée à Afrique-sur7, le député MÉLO Olivier de Danané commune avait dit : « Il n'y a jamais eu de silence entre le peuple de Danané et ses députés. Nous étions au travail pour lequel ils nous ont élus. Avec les vacances parlementaires, nous revenons reprendre la lutte là où on l'a laissée. » Localement, la lutte fait référence aux prochaines élections municipales et régionales 2023. A l'occasion du récent hommage fait au peuple de Danané le Samedi 19 février au Stade municipal de Gningleu, le président de l'Udpci est sorti de ses gonds, annonçant des couleurs très vives.

« (...) Je veux surtout pour Danané le meilleur. Aussi voudrais-je que vous compreniez qu'il est plus que nécessaire aux fils de Danané de revendiquer la Mairie de Danané comme partout dans le Tonkpi. On ne donne pas la chefferie d'un village à un étranger. J'y veillerai cette fois-ci. Mon quartier général sera bientôt à Danané», a-t-il indiqué aux chefs des communautés Akan, Krou et malinkés présents. Une conquête du pouvoir qui passe par un règne sans partage ni passe à l'adversaire, le RHDP au pouvoir. Un sentiment bien ressenti par le député Seni NAMAN Berni dans un discours ferme à l'endroit des parents venus nombreux des quatre coins du département :

« Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'enterrement du RHDP à Danané. Il n'y aura plus de place au désordre dans notre région ! ». « La mairie comme le conseil régional doivent revenir aux filles et fils DAN ! Au nord, au sud lagunaire, chez nos frères Wê, le pouvoir local est sans partage. Dans le Tonkpi, on nous impose le désordre. Fini le printemps du nomadisme politique. Nous n'en voulons plus ! », avait martelé l'ex parlementaire DAN Oueulo, 1er Vice Président du parti arc-en-ciel.

Le dimanche 20 février dernier à l'occasion de la remise des clés du bâtiment de 3 classes, réhabilité par le Conseil régional du Tonkpi, la consigne a été donnée à la multitude de personnes venues en grand nombre au lieu du meeting dans le village de Kpon-Houyé, dans la jeune sous-préfecture de Gbon-Houyé, en ces termes : « On nous dispute ce que nous avons de cher : notre dignité. Plus rien ne sera concédé désormais. Soyez prêts à faire gagner vos fils et filles aux prochaines élections municipales et régionales. Soyez à la hauteur du combat. Le Tonkpi est à nous ! »

Reçu dans une liesse populaire, le président Abdallah MABRI Toikeusse a, partout, évité d'évoquer son désamour actuel avec le RHDP, parti dont il s'était fait co-créateur. Espérant toutefois que l'on lui reconnaisse son rôle joué dans l'accession au trône au moment opportun. À contrario, les cadres du RHDP, dont la secrétaire d'État Kayo Slaha Clarisse épouse Mahi, trouvent indécent le manque d' alternance dans un Tonkpi aux ordres d'un seul homme. Quoi qu'il en soit, l'homme fort du Tonkpi n'envisage pas pour l'heure aucun autre scénario si ce n'est l'omniprésence de son parti dans un espace dont il se réclame maître.

Une Correspondance de SONY WAGONDA