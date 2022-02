Des élèves-gendarmes radiés pour consommation de drogue

Sept élèves-gendarmes ne pourront plus poursuivre leur formation à l’école de gendarmerie d’Abidjan. Et pour cause, ces élèves sous-officiers viennent d’être radiés des effectifs pour consommation de drogue et de stupéfiants’, a-t-on appris dans un communiqué.

La gendarmerie se sépare de sept élèves-gendarmes

C’est une information émanant de la gendarmerie nationale. Sept élèves-gendarmes ont été radiés des effectifs de l’école de gendarmerie d’Abidjan, rapporte un communiqué publié sur la page Facebook de l’institution. Ces élèves sous-officiers, dont les identités n’ont pas été révélées, sont accusés d’avoir consommé de la drogue et des stupéfiants.

"La gendarmerie, c'est la discipline et le respect du code de déontologie. Le gendarme respecte strictement la discipline militaire depuis son admission dans les écoles de gendarmerie", précise avec force la note.

Ainsi, la gendarmerie nationale, soucieuse du respect de son image de marque, ne tolère pas ce genre de comportement.

Cette situation a diversement été interprétée sur la toile. Des internautes estiment que les responsables de l’ecole de gendarmerie pourraient donner une seconde chance à ces élèves-gendarmes en leur donnant la possibilité de devenir des gardes municipaux ou préfectoraux, car tout le monde fait des erreurs.

De l’autre côté, il y a ceux qu saluent cette décision qui apparait comme un acte de bonne gouvernance et de la bonne gestion de l’image de la gendarmerie nationale.