Ukraine: Des Sénégalais prêts à affronter la Russie, Macky Sall dit niet

Face à l’invasion qu’elle subie actuellement de la part de la Russie, l’ Ukraine a lancé un appel aux citoyens étrangers, à venir à l’aide au peuple ukrainien. Ceux désireux d’y aller, peuvent s’inscrire à travers un formulaire mis à leur disposition par certaines ambassades d’Ukraine, sur Internet. Mais, au Sénégal, les autorités ont sommé l’ambassadeur ukrainien Yurii Pyvovarov de supprimer cette annonce.

Guerre en Ukraine: Le Sénégal dénonce le recrutement de ses ressortissants pour aller servir de mercenaire

36 Sénégalais se seraient inscrits à partir d’un formulaire posté sur la page Facebook de l’ambassade d’Ukraine au Sénégal, pour faire partie de la légion internationale de défense territoriale d’Ukraine. Informée, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a dénoncé la gravité de tels faits et a vivement protesté contre cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l’obligation de respect des lois et règlements de l’Etat accréditaire.

En effet, sur la page Facebook de l’ambassade de la République d’ Ukraine à Dakar, un appel a été lancé aux citoyens étrangers, à venir à l’aide à l’Ukraine, avec à l’appui un formulaire d’inscription. « Le Ministère tient à préciser que le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais, est illégal et passible des peines prévues par la loi », préviennent les autorités sénégalaises.

Quoi qu’il en soit, Serguei Choigou, le ministre de la Défense russe, a annoncé que les volontaires étrangers, combattant pour l’Ukraine, ne recevraient pas le statut de prisonnier de guerre. Autrement dit, ils seront purement et simplement exécutés. « Nous vous invitons à réfléchir à deux fois avant le voyage », a-t-il averti. A bon entendeur…