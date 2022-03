Olivia Yacé en couple avec Aziz, le fils de Bictogo ? Voici toute la vérité

Miss Olivia Yacé et Aziz Bictogo, fils du Ministre Adama Bictogo, seraient-ils devenus amoureux? Voici ce qui lie les deux starlettes aperçues en compagnie galante au Fashion Week qui se tient à Paris en France.

Olivia Yacé en couple avec Aziz, le fils de Bictogo? Voici ce qui lie les deux enfants de gourous

Comme à chaque Fashion Week, de nombreuses personnalités se sont donné rendez-vous en front row ! De la tenue classique à la plus audacieuse, les célébrités occidentales où américaines nous ont tapé dans l'œil. Tout comme nos célébrités africaines notamment ivoiriennes qui méritent qu'on y prête attention.

Car depuis mercredi 2 mars, des clichés de Miss Olivia Yacé et de Aziz alias Dreamingabdel, le fils du magnat ivoirien des affaires, Adama Bictogo, font sensation sur la toile. Mais qu'est-ce qui lie les deux personnages? Telle est la question que se posent nombre de personnes depuis leur première apparition publique ensemble.

Tous deux présents à la « Fashion Week 2022 » qui se tient à Paris, en France depuis le 28 février 2022, Aziz et Olivia font le buzz sur la toile. Certains médias et des indiscrétions ont vite fait de leur coller une idylle, d'autres allant même à affirmer que les deux enfants de personnalités seraient en couple.

Eh bien, c’est juste que la candidate au concours miss Monde 2021 et le fils du président intérimaire de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, partagent une passion commune: celle de la mode.

Égérie de grandes marques, habitués des Fashion Week ou marchant dans les pas de leurs parents, les enfants de stars ont souvent la mode dans le sang ! En témoignent ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

D'ailleurs Miss Côte d'Ivoire 2021 a vite fait de lever tout équivoque en postant un cliché diversement commenté par les internautes.

« Sois qui tu veux être et ne t'excuses jamais pour qui tu es. En grandissant, j'ai toujours été passionnée par le luxe, la mode et son industrie. S'habiller est une façon de m'exprimer. Comme l'a dit Coco Chanel « Être bien habillé est une belle forme de politesse », a écrit Olivia Yacé sur sa page, accompagné des images d’elle et d’Aziz Bictogo.

En tout cas, les styles vestimentaires d’Aziz Bictogo en disent beaucoup sur son amour pour la mode. Aussi, le voir en compagnie de Mlle Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, dans une telle posture de mannequin, confirme en quelque sorte les spéculations selon lesquelles Aziz Bictogo serait peu à peu en train de devenir une nouvelle sensation de la mode.

Fashion Week, la star du style, Rihanna, fait sensation

Au lancement de cette Fashion Week, la chanteuse Rihanna assistait au show de la maison Off-White en compagnie d’Asap Rocky, lundi 28 février. Ce jour-là, elle avait opté pour une mini robe en cuir de couleur pêche combiné avec un long manteau en shearling issu de la collection automne-hiver 2022-2023 de Diesel par Glenn Martens.

Lors du défilé Dior qui se tenait le mardi 1er mars, c’est dans un outfit complètement transparent qu’elle a fait son apparition. Une création en tulle et plumetis portée sur un ensemble de lingerie noir en dentelle qui ne cachait, à peu de choses près, rien de sa grossesse.

Alors que l’on a souvent pour habitude de voir les femmes enceintes porter des vêtements amples et enveloppants, Rihanna prouve qu’une femme peut être sexy tout en étant enceinte. Au-delà de Rihanna, les célébrités invitées à assister au show parisien de la Maison, affichaient des looks plutôt inspirants ; autant d’idées à tester tout de suite ou à garder précieusement en tête et à ressortir l’hiver prochain.