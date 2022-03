Effondrement d’immeubles: "Il faut combattre la corruption " (analyse)

Après un premier effondrement d’immeuble qui a fait sept (07) morts, le 27 février 2022 dans la commune de Treichville, six (06) autres personnes sont décédées dans un deuxième effondrement d’immeuble dans la nuit du dimanche au lundi 7 mars, cette fois, dans la commune de Cocody. Des drames que Sanogo Aboubacar, enseignant à Toronto au Canada, met sur le compte de la corruption grandissante en Côte d'Ivoire. Décryptage!

Les immeubles ‘’de la corruption ’’ nous tombent sur la tête (Par Sanogo Aboubacar)

Dans une société où la corruption est érigée en norme, toutes les valeurs seront mises à mal. La valeur la plus sacrée, qui est le respect de la vie humaine, est banalisée. Dans notre métier de pédagogue, nous faisions remarquer à un collègue qui échangeait des notes contre de l’argent, s’il s’imaginait un jour inconscient dans un bloc opératoire avec cet élève comme médecin en train de lui pratiquer une chirurgie. Bien sûr qu’il me répondit, “non, jamais je n’accepterai ça. Il va me tuer”.

Alors imaginons que cet élève réussisse à payer toutes ses notes jusqu’à atteindre un niveau de décision où il tient des vies en main comme celle de délivrer les permis de construire ou de contrôler les chantiers. D’abord, il n’a pas les compétences nécessaires pour exercer ce travail, parce qu’il a acheté tous ces diplômes et concours. Ensuite, il n’a pas la conscience qu’il faut parce qu’il n’a baigné que dans cet environnement de corruption. Chacun pourra dire qu’il n’avait pas le choix.

Tout le monde paie les concours et les diplômes. Par conséquent, nous assistons tous à l’autodestruction de notre société. Il ne pouvait pas avoir une image si éloquente que l'effondrement de nos immeubles. Pour éviter que toute la société s'effondre, il faut combattre la corruption. Personne n'est à l’abri d’être une victime de la corruption: l’infirmier qui nous soigne, le policier et le gendarme qui tiennent un pistolet, le chauffeur avec un permis de conduire acheté, l’ingénieur ou le technicien BTP qui construit nos immeubles, …peuvent tous devenir nos bourreaux par notre faute.

*Corruption* *effondrement*

Sanogo Aboubacar ( enseignant à Toronto)