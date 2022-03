Atteint d’une hernie discale, Félix Tshisekedi se fait opérer à Bruxelles

Selon une information confirmée par la présidence congolaise, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo (RDC), s’est rendu à Bruxelles afin de se faire opérer d’une hernie discale.

RDC : Félix Tshisekedi opéré d’une hernie discale

"Le président de la République séjourne actuellement en Belgique où il est venu se faire soigner d'une hernie discale"’, peut-on lire dans un tweet de la présidence congolaise. On apprend également que Félix Tshisekedi en a profité pour réaliser son check-up médical. À en croire les autorités congolaises, le chef de l’État "se porte bien".

Il faut aussi savoir qu’après quelques jours de repos en famille et des visites privées, le président de la République va regagner Kinshasa très prochainement. Félix Tshisekedi a été aperçu en compagnie du professeur Christian Raftopoulos, du chef du service de neurochirurgie des cliniques universitaires St-Luc à Bruxelles, des docteurs Christian Nsimba et Patrick Badibanga, médecins personnels du président, et de Mme Sylvie Bauna Loumpangou, infirmière du président Tshisekedi.

Le séjour à Bruxelles de Félix Tshisekedi déplait fortement à Nathalie Yamb. La militante camerouno-suisse s’est offusquée de la présence du dirigeant congolais dans ce pays pour soigner une hernie discale.

"On ne soigne pas la hernie discale en RDC ? Il n’y a pas de médecin là-bas pour faire un check-up ? Je n’ai jamais eu et je n’aurais jamais de respect pour ces chefs d’Etat, ministres et gestionnaires de fonds publics qui vont se soigner à l’étranger", a tweeté la "dame de Sochi".