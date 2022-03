Guerre en Ukraine : Le journaliste américain Brent Renaud tué

Brent Renaud, un journaliste americain, a été tué en Ukraine le dimanche 13 mars 2022 à Irpin au nord-ouest de Kiev. L’homme de média était en voiture avec un civil ukrainien.

Mort du journaliste americain Brent Renaud en Ukraine

Dimanche 13 mars 2022, un journaliste américain nommé Brent Renaud a perdu la vie en Ukraine. Il a été tué alors qu’il circulait à Irpin dans le nord-ouest de Kiev. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, des combats opposent les forces russes et l’armée ukrainienne. Le journaliste était avec un civil qui a été touché par une balle, selon l’AFP, qui cite Danylo Shapovalov, un médecin proche de l’armée ukrainienne.

Le documentariste et journaliste américain avait en sa possession un badge du New York Times. Du côté du média américain, l’on assure que Brent Renaud n’appartenait pas à la maison de presse. "Il a contribué au New York Times par le passé (le plus récemment en 2015)", précise le journal qui a reagi sur Twitter. Il ajoute aussi que son badge "avait été délivré pour une mission il y a plusieurs années".

Pour l’heure, les autorités américaines n’ont pas officiellement réagi au décès de Brent Renaud. Cependant, Joe Biden avait déjà mis en garde les Russes en cas d’attaques contre les Américains en Ukraine. "Nous ne cherchons pas une confrontation directe avec la Russie, même si j’ai été clair sur le fait que la Russie cible les Américains en Ukraine, nous répondrons avec force", avait déclaré le président américain.