Côte d'Ivoire: 8000 personnels de santé bientôt recrutés (Pierre Dimba)

La sous-préfecture de Céchi, située dans le département d’ Agboville, a connu une ambiance particulière le dimanche 13 mars 2022. Et pour cause, le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa avec à sa tête le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a remis les clés d’une ambulance médicalisée au Centre de santé urbain(CSU) et d’un véhicule à la brigade de gendarmerie de la localité.

Agboville : Du matériel de mobilité remis aux populations de Céchi

« Nous vous remettons ce véhicule afin de permettre à nos forces de l’ordre de mieux assurer la sécurité de nos parents… Je voudrais à la suite de la gendarmerie, vous remettre les clés de cette ambulance médicalisée pour l’évacuation rapide des malades vers le Centre hospitalier régional d’Agboville. Je vous demande donc d’en faire un bon usage », a expliqué le ministre-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, du colonel Tangba Kouakou, commandant de la 1ère légion de gendarmerie territoriale, et du directeur régional de la Santé, Dr Kouakou Koffi Eugène.

Pour Dimba N’Gou Pierre, après le bitumage de l’axe Agboville-Céchi, long de 58km, la sécurité et la santé demeurent une priorité pour l’institution qu’il dirige depuis le 18 décembre 2018. « Toutes ces actions que le gouvernement mène à l’endroit des populations, s’inscrivent dans le cadre de la Côte d’Ivoire Solidaire prônée par le chef de l’État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Mieux, elles vont se poursuivre encore et encore si et seulement nous vivons dans la paix et la cohésion », a rassuré l’ex directeur général de l’Ageroute, avant d’appeler ses parents à préserver un climat de paix et de fraternité au sein des communautés.

Répondant aux doléances des populations, le premier responsable de la Santé des Ivoiriens a indiqué : « Chers parents, je suis venu vous dire merci pour votre soutien. Nous allons procéder à l’extension du collège de proximité pour permettre à vos enfants de rester à vos côtés jusqu’au Bac. Nous allons aussi réhabiliter le centre de santé de Céchi pour que les conditions de santé s’améliorent et un peu partout en Côte d’Ivoire…C’est pourquoi, nous envisageons de recruter pour l’année prochaine, près de 8000 personnels de santé. Au niveau des médecins, nous allons renforcer le système de formation pour passer à 800 contre 400 médecins par an ».

La cérémonie qui a rassemblé l’ensemble des couches sociales, a été l’occasion pour Dimba Pierre, de procéder à la pose de la première pierre d’un château d’eau, d’une gare routière et d’un marché de Céchi.

Tizié TO Bi

Correspondant régional