Titrologie: Achi dans ses habits de Président aux USA, grogne à Abidjan

L’actualité en Côte d’Ivoire, ce mercredi 16 mars 2022, est dominée par la mission du Premier Ministre Patrick Achi aux Etats-Unis. La titrologie ou revue de presse ivoirienne révèle que rien n’a changé sur les marchés depuis l'annonce de 9 mesures contre la cherté de la vie.

Titrologie du mercredi 16 mars: Patrick Achi séduit la Banque Mondiale, les Ivoiriens ne voient rien de tout

Dans la Titrologie, les Unes de journaux ivoiriens révèlent un contraste déconcertant dans leurs parutions de ce mercredi. D’un côté, nous avons des titres propagandistes de la mission étrangère du Premier Ministre Patrick Achi au pays de l’Oncle Sam, aux côtés des institutions de Bretton woods, et de l’autre, des Unes qui étalent le vécu quotidien des Ivoiriens qui font face à la vie chère, notamment la flambée des prix sur les marchés.

Dans la première catégorie, Fraternité matin, quotidien gouvernemental note que le locataire de la Primature a plaidé pour “un financement accru du secteur privé devant le Conseil d’administration de la Banque Mondiale”.

Toujours dans la titrologie, Le Matin, Le Patriote et L’Intelligent d’Abidjan informent que le chef du gouvernement, au cours de cette rencontre, a exposé la vision du président Alassane Ouattara devant les bailleurs, pour "bâtir la Côte d'Ivoire de 2023”.

Et à L’Avenir de conclure que Patrick Achi a littéralement “séduit la Banque Mondiale” avec les performances de l’économie ivoirienne.

Un décor qui ne cadre pas avec le quotidien des Ivoiriens. Car, titre Le Nouveau Réveil, la vie est “chaque jour plus chère” en Côte d'Ivoire où “les 9 mesures du gouvernement sont tombées à l’eau”, mesures annoncées depuis une semaine pour lutter contre la cherté de la vie.

“Riz, sucre, huile, viande… les prix n’ont pas baissé”, clarifie le quotidien Dernière Heure. Et la société civile de s’indigner et “demander aux populations de se tenir prêtes et mobilisées” pour des actions à venir.

