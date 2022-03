Réconciliation nationale : KKB met les anciens footballeurs en mission

Mercredi 23 mars 2022, Kouadio Konan Bertin dit KKB a accordé une audience à d’anciens footballeurs à son cabinet au Plateau. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale est décidé à tisser un partenariat avec ces anciennes gloires du ballon rond pour atteindre les missions qui lui ont été assignées par Alassane Ouattara.

Réconciliation nationale : Ce que KKB a confié aux anciens footballeurs

Kouadio Konan Bertin, plus connu sous l'appellation KKB, est fortement déterminé à réconcilier les Ivoiriens. Et pour cela, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale veut se donner tous les moyens. L'ancien président de la jeunesse du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a échangé avec les anciens footballeurs ivoiriens le mercredi 23 mars 2022.

Il était question pour le candidat malheureux de l'élection présidentielle d'octobre 2020 de présenter à ses hôtes l'intérêt d'une réconciliation imminente et d'une paix effective en Côte d'Ivoire. La délégation des anciennes gloires était conduite par Alain Gouaméné et Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. KKB a dévoilé sa conception des thématiques de réconciliation et de cohésion sociale constituant sa mission. Il a fait savoir que la réconciliation n'a pas de couleur ni d'ethnie.

Le ministre ivoirien n'a pas manqué de déclarer que les ex-footballeurs ont bel et bien leur place dans le processus de réconciliation nationale. Kouadio Konan Bertin a évoqué le souvenir du derby Asec-Africa et les moments inoubliables de l'histoire du football en Côte d'Ivoire.

Il a exhorté ses interlocuteurs à lui proposer un partenariat entre son ministère et l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire (UFACI). KKB a recommandé une inclusion effective des anciens footballeurs pour le succès de cette mission qui sera confiée à l'UAFCI.

Il faut dire que KKB avait déjà reçu en audience la web humoriste Eunice Zunon en juin 2021. La compagne de Tenor a même annoncé que de nombreuses actions sont en vue dans le cadre de la réconciliation.