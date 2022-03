Bloqué à La Haye, Charles Blé Goudé renforce son équipe

Charles Blé Goudé veut garder de solides liens avec la diaspora et les associations communautaires ivoiriennes en France proches de lui. Pour atteindre cet objectif, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) a procédé à la nomination de deux nouveaux conseillers.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé a deux nouveaux conseillers

La nouvelle a été portée par Solange Tagro, la porte-parole de Charles Blé Goudé. En effet. Elle a fait savoir à travers un communiqué que le fondateur du COJEP vient de nommer deux nouveaux conseillers au sein de son équipe.

"En vue de maintenir les liens avec la diaspora et les associations communautaires ivoiriennes en France, le président Charles Blé Goudé a procédé à la nomination de Messieurs Adji Debohui et Jacques Lignon en qualité de conseillers en charge des relations avec la diaspora et les associations ivoiriennes en France", peut-on lire dans la note. Il a aussi nommé plusieurs personnalités de son parti politique à des postes leur donnant le droit d’agir au nom du COJEP en Europe.

Proche de Laurent Gbagbo, Blé Goude avait été arrêté au Ghana au lendemain de la crise postélectorale de 2011 qui a vu l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara. Transféré à La Haye, l’ancien leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) a été jugé par la CPI (Cour pénale internationale). Lui et son mentor Gbagbo étaient accusés de crimes contre l’humanité.

L’ex-leader de la galaxie patriotique et son co-accusé ont été définitivement acquittés par les juges de la CPI le 31 mars 2021. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d’Ivoire en juin de la même année, mais Charles Blé Goudé demeure encore à La Haye. Il patiente à plusieurs kilomètres de sa terre natale en attendant que les autorités ivoiriennes lui délivrent un passeport.

Du côté du pouvoir ivoirien, l’on assure de sa disponibilité à délivrer un passeport à l’enfant de Niagbrahio. "C’est vrai, parfois l’administration peut être lente. Mais je sais que d’autres citoyens, quand on va sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Certains, quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant la date d’expiration parce que c’est plus rapide de le faire ici, mais en étant à l’étranger, il y a tout un tas de démarches", avait expliqué Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement.