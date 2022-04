BEPC 2022: Les convocations des épreuves physiques sont disponibles

Les élèves des classes de 3e sont invités à imprimer leurs convocations aux EPS (Épreuves physiques et sportives) de l’examen du BEPC 2022 et au test d’orientation en seconde, disponibles en ligne sur le site de la DECO.

Les candidats à la session 2022 du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au Test d’orientation en classe de seconde sont invités à imprimer leurs convocations sur le site de la direction des Examens et Concours (DECO) pour l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) qui se déroulera du 25 avril au 6 mai prochain partout en Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué transmis dimanche 3 avril à l’AIP, la DECO rappelle à tous les candidats au BEPC et au Test d’orientation en classe de seconde, officiels ou libres, aptes ou dispensés, qu’ils sont « tenus d’imprimer ce document organique, dès sa mise en ligne (jeudi 31 mars 2022), afin d’effectuer une ultime vérification des informations les concernant ».

Les demandes de correction des erreurs ou anomalies doivent être introduites « immédiatement » auprès des administrations scolaires ou régionales, ajoute le communiqué, précisant que « passée la période de l’épreuve d’EPS, les données non corrigées ne seront plus rectifiables sur la plate-forme AGCE ».

Les convocations-tests ne concernent que les candidats régulièrement inscrits au BEPC et au Test d’orientation, et sont obligatoires pour rectifier les erreurs éventuelles sur la photo, l’identité et les options d’examen (BEPC ou TO, langue vivante choisie, les matières facultatives, la série ou l’option au baccalauréat).

« Les candidats et les parents d’élèves doivent enfin s’assurer que les demandes de correction sont transmises dans les délais par les établissements et surtout qu’elles ont été prises en compte en consultant la plate-forme AGCE sur le site www.men-deco.org », insiste la DECO.