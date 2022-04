Duékoué: Avant la visite de Gbagbo, une stèle divise les populations

Dans le cadre d’une visite, cette semaine, dans les régions du Guémon et du Cavally du 07-10 avril 2022, l’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, sera à Duékoué le vendredi 08 avril 2022. Mais déjà, que de polémique autour de la visite!

Polémique autour de la visite de Laurent Gbagbo à l’Ouest de la Côte d’Ivoire

Comme promis le 28 Août 2021, lors de la visite à lui rendue par les populations des régions du Cavally et du Guémon, venues massivement lui exprimer leur compassion, leur soutien et leur solidarité pour les épreuves qu’il a affrontées depuis sa chute du pouvoir en avril 2011, et dont il est sorti acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo sera dans le Grand Ouest du 07 au 10 avril 2022. « Il s’agit donc d’un évènement auquel le Président Laurent GBAGBO attache un grand prix. Cette visite qu’il rend à ses sœurs et à ses frères des régions du Cavally et du Guémon est une visite de compassion. Il entend leur apporter son réconfort pour la grande souffrance qu’ils ont endurée en son nom et pour sa cause. Il entend également leur apporter l'espérance en une nation ivoirienne réconciliée et rassemblée à nouveau. C’est donc une visite fraternelle qui se place au-dessus de toute considération d’ordre politique. Elle s’inscrit dans le cadre strict de nos valeurs africaines qui exigent la plus grande solidarité avec celui ou celle qui a traversé des épreuves extrêmes », a expliqué Justin Katinan KONE, Porte-parole du PPA-CI, lors d’une conférence de presse.

Avant le démarrage effectif de cette tournée en pays Wê, Zéréhoue Billaud Daniel, Président de la Commission Logistique du PPA-CI et Cadre Wê, était en tournée, le week-end, dans la région du Guémon. Il s'y est rendu, à la tête d'une forte délégation, pour préparer la visite de Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, dans les régions du Guémon et du Cavally. Le vendredi 08 avril 2022, au premier jour de sa visite, Laurent Gbagbo visitera les fosses communes de Nahibly, Duékoué carrefour et Guitrozon, puis animera un meeting à la place publique. A cet effet, Zéréhoue Billaud Daniel a, en sa qualité de cadre Wê, élevé une Stèle des Martyrs de la crise post-électorale de 2011 sur la fosse commune de Duékoué-carrefour.

La remise a été faite le samedi 02 avril 2022, en présence de l'Honorable-Député de Bangolo, Guéhi Ignace, des Chefs traditionnels, des Présidents d'associations de femmes et jeunes et des cadres. Suite à la crise post-électorale, trente-huit charniers ont été découverts dans les régions du Guémon et du Cavally, avec cinq dans le seul quartier de Duékoué-carrefour. Dans ce quartier précisément, près d’un millier de ressortissants Wê ont été froidement abattus du 28 au 29 mars 2011. Selon Zéréhoue Billaud Daniel, la Stèle de Duékoué-carrefour est un Symbole pour le Peuple Wê, la manifestation d'un vœu pieux : "rendre la dignité aux parents morts sous les balles assassines".

Mais cette stèle érigée en mémoire des victimes de la crise, ne fait pas l’unanimité dans un contexte où on parle de réconciliation. Sur celle-ci en effet, il est écrit: « Les 28, 29, 30 et 31 mars 2011, la France, l’ONU et la rébellion ont fait d’eux des victimes d’un génocide ». Cette inscription a jeté un froid dans la ville. La chefferie du Guémon qui dit n’être pas informée de la visite de l’ancien chef de l’Etat sur ses terres, a aussitôt procédé à la suppression de l’écriteau, à défaut de détruire la stèle qu’elle estime inappropriée. Nous y reviendrons!