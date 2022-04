Mali: L’armée invite les populations à se démarquer des terroristes

L’Etat-major général des armées du Mali, continue ses actions de recherches, de renseignements, de surveillance, de recherche et de neutralisation des terroristes.

Mali: L’Etat-major déplore l’emploi de civils comme boucliers humains par les terroristes

Dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kèlétigui, l’Etat-major général des armées du Mali, informent que les FAMa (Forces armées maliennes) continuent de conduire leurs activités de routine avec la sécurisation de foires, les escortes, les relèves et les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens. Les FAMa disent maintenir leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leurs sanctuaires.