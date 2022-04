Côte d'Ivoire: Kandia Camara équipe la Mairie d'Abobo en matériels

Près de 600 millions d’équipements pour la mairie d’Abobo, c’est le don fait par Kandia Camara, Première magistrate de la commune anciennement dirigée par feu le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Après les émeutes de la Casse à Anador, Kandia Camara lance l'opération séduction à la Mairie d'Abobo

Le maire de la commune d’Abobo, Kandia Camara a offert, samedi 16 avril 2022, des équipements d’une valeur totale de 564 893 651 FCFA à son administration, pour l’amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs.

Le matériel est composé essentiellement, de véhicules administratifs, de cars, de camions bennes et chargeuses, d’ordinateurs portables et bureaux, d’imprimantes, de vidéo-projecteurs, de chapiteaux et de chaises VIP ainsi que d’appareils de sonorisation.

Pour Mme Camara, il s’agit de rendre son administration performante pour atteindre le résultat de l’objectif fixé.

“Quand on est exigeant et quand on attend des résultats, il faut permettre à ceux qui doivent donner ces résultats d’avoir les moyens nécessaires pour faire leur travail donc c’est le sens de cette cérémonie”, a-t-elle soutenu.

Le maire a aussi doté les écoles primaires, entre autre de tables bancs et tables en bois, des bureaux de maîtres, des fauteuils et de balançoires.

Elle a également équipé la police municipale de véhicules de commandement, de menottes, de casquettes PM, de ceintures boucles d’or et d’argent, de treillis ainsi que de polos blancs et de mis bas, fait-on savoir.

Le conseil municipal d’Abobo a élu ce 12 juillet la succession du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, avec plusieurs jours de retard.

Après le décès de Hamed Bakayoko le 10 mars, la question de son remplacement à la mairie d’Abobo, n’a pas été immédiatement tranchée. Trois candidats du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) – Kandia Camara, Brahima Ouattara et Jeanne Peuhmond – comptent parmi les favoris. Mais lorsque cette dernière, première adjointe au maire, renonce à briguer le poste, un duel s’amorce entre les deux autres prétendants.

Bictogo à la manœuvre

Dès le début des discussions, Adama Bictogo est à la manœuvre pour défendre les positions du parti au pouvoir, dont il est le directeur exécutif. Le 6 juillet, il va ainsi à la rencontre des responsables des structures du RHDP dans cette commune du nord d’Abidjan afin de sonder leurs intentions.

Ceux-ci expriment alors leur soutien à la candidature de la ministre des Affaires étrangères et maire honoraire Kandia Camara qui finit par être imposée comme le choix du président Alassane Ouattara, selon Jeune Afrique.