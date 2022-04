Tafiré: OD fait bénéficier de divers soins de santé aux populations

Membre de la Coordination des cadres de Tafiré, Badikaha, Niediekaha, Ouattara Dramane dit OD vient de permettre à ses parents des dites localités, de bénéficier de divers soins médicaux.

Ouattara Dramane (OD) après la caravane de santé à Tafiré: « Nous avons vécu une expérience humaine sans précédent »

Fidèle à sa nouvelle vision de réduire le fossé entre ivoiriens, de renforcer l'ancrage de la démocratie et surtout d'apporter du sourire à des enfants et à de nombreuses personnes qui en ont besoin, Ouattara Dramane dit OD vient de soulager plusieurs populations dans le nord de la Côte d’Ivoire.

En effet, le Directeur des moyens généraux des impôts, a organisé, du 13 au 18 avril, la 2è édition de la caravane de santé à N'golodougou, à l’intention des populations de Tafiré, Badikaha et N'golodougou. Cette caravane, organisée en partenariat avec l’ONG PERSPECTIVES, a permis aux populations de bénéficier gratuitement de consultations ophtalmologiques, de chirurgies de cataracte, paires de lunettes pour adultes et pour enfants, de soins dentaires (extractions et poses de prothèses) et d'opérations d'hernies, ainsi qu'une distribution de médicaments de première nécessité.

Selon l’initiateur de cette action caritative, l’engouement des populations durant ces journées, ainsi que la satisfaction qu'elles ont exprimée, démontrent l'importance de mener de telles actions en milieu rural.

« C'est le lieu pour moi de remercier l’ONG PERSPECTIVES qui, en tant que maître d'œuvre, a apporté son expertise à la réalisation de cette activité. Je remercie également nos partenaires, le PNSO et la clinique Maria, tous les bénévoles et toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette activité. Nous avons vécu une expérience humaine sans précédent », s’est félicité Ouattara Dramane au terme de l’opération.

Bien avant, le samedi 16 avril 2022, OD avait, dans une franche collaboration avec d’autres cadres de Tafiré, Badikaha Niediekaha, dont le député Touré Abou, le maire Charles Sanga, le DG du Guichet unique du foncier, Ousmane Coulibaly, et le DG du BURIDA, Penawelfa Ouattara Karim, fait d'importants dons de vivres et non vivres aux différentes communautés religieuses et coutumières des 3 sous préfectures.

Ces dons étaient composés de plusieurs tonnes riz, de Pattes alimentaires, du lait, du sucre et de l'huile. A cela, il faut ajouter des tenues vestimentaires pour les chefs des différents villages et un lot de coran pour les différentes mosquées de la circonscription. Des dons estimés à un peu plus de 35 millions de FCFA.