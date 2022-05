Trésor: Jacques Assahoré bientôt limogé (?), de graves accusations à Diabo

Le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assahoré Konan, est sur un fauteuil éjectable actuellement. Le Délégué départemental RHDP de Botro et Député de Diabo-Languibonou est sur la sellette au niveau de son parti politique.

Incendie d’un engin de bitumage à Diabo: La goûte d’eau qui risque d’emporter Jacques Assahoré du Trésor

Scène incroyable que celle qui s’est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche 7 mai 2022 à Diabo. L’un des engins affectés au chantier de bitumage de l'avenue « YEBOUE Lazare » de la ville, a été incendié par des individus non identifiés. « C’est avec beaucoup de consternation que j’ai appris, que l’un des engins affectés au chantier de bitumage de l'avenue « YEBOUE Lazare » de Diabo a été incendié par des individus non identifiés, et ce dans la nuit du samedi au dimanche 7 mai 2022. Je voudrais, à cet effet, exprimer mon indignation et condamner cet acte de vandalisme et de sabotage qui ambitionne de freiner l’élan de développement entamé ces dernières années dans tout le département de Botro en général, et en particulier dans les Sous-Préfectures de Diabo et Languibonou », a condamné Jacques Assahoré.

Mais au delà de la condamnation, cet incendie criminel pose un problème de civisme des populations de cette localité régulièrement en proie à des troubles socio-politiques. Pour Rebecca Yao, fille de la région et présidente de l’organisation "Diabo ville émergente", les populations ne sont pas à blâmer. Les premiers responsables de cette situation, sont, selon elle, les cadres ‘’qui passent leurs journées à salir le nom et le travail du Président Alassane Ouattara dans notre localité’’, en endoctrinant les populations. « Et aujourd’hui, pour se donner bonne conscience, ils viennent crier au scandale. Je suis pantoise devant toute cette hypocrisie. Ces campagnes de boycott des actions du Président Alassane Ouattara dans la localité de Diabo, se font habituellement sous leur impulsion », confie la native de Diabo.

Rebecca Yao cite plusieurs actions de boycott dont entre autres le boycott en novembre 2018 du reprofilage des voies et la construction de ponts, initiés par le Ministre Amadou Koné, et la désobéissance civile contre l’élection présidentielle d’octobre 2020, marquée par l’incendie du poste de contrôle à l’entrée de la ville, la fermeture des bureaux de vote et le pillage du siège de la structure ‘’Diabo ville émergente’’. Selon Mme Yao, toutes ces actions de boycott et d’incitation à la révolte des populations, sont dirigées contre le Président Alassane Ouattara et contre elle puisque, dit-elle, elle est restée la seule RHDP originellement RDR de la localité, à s’afficher ouvertement pro-Ouattara lors du divorce en 2018 entre le PDCI et le RHDP.

Rebecca Yao dénonce le double jeu des transfuges du PDCI au RHDP

« Bizarrement, quand les transfuges du PDCI au RHDP sont apparus en 2020 et ont été promus à la tête du Parti à Diabo (règles de préférence oblige), ils sont devenus les meilleurs amis des cadres PDCI locaux qui boycottaient toutes mes actions de développement et de promotion des idéaux du Président Alassane Ouattara; Et moi je suis restée leur ennemie commune. Ces cadres du PDCI local ont même trouvé au candidat RHDP, une suppléante PDCI (responsable femmes PDCI) pour qu’ensemble, ils gagnent les législatives en mars 2021, là où aucun bureau de vote n’avait pu ouvrir quelques mois plus tôt aux présidentielles. Je constate aujourd’hui avec amertume que le poste RHDP aux législatives est bien PDCI puisque le titulaire, à cause de sa fonction administrative, ne peut pas siéger, et que la suppléante est toujours restée PDCI », dénonce Rebecca Yao.

Dans un contexte où le RHDP (parti au pouvoir) est en pleine restructuration actuellement, si ces accusations sont avérées, elles risquent de constituer un prétexte tout trouvé pour le limogeage de Jacques Assahoré Konan de la direction générale du Trésor, surtout qu’il est le Délégué Département RHDP de Botro et Député élu de Diabo-Languibonou. En attendant, l'auteur du livre « Réinventer le service public : Regard d’un manager » peut encore renverser la vapeur.