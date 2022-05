Législatives 9e circonscription des Français de l’étranger : Les ambitions de M'Faddel

En prélude aux élections législatives de la 9e circonscription des Français de l’étranger, la liste conduite par Naïma M'Faddel a dévoilé ses ambitions. C’était au cours de la cérémonie de lancement de campagne le mardi 17 mai 2022 à Abidjan, en présence de Bruno Retailleau, le président du groupe républicain au sénat français.

Législatives de la 9e circonscription des Français de l’étranger : La liste M'Faddel/Badreddine se dévoile

Naïma M'Faddel et son suppléant Jihad Badreddine ont pris l’engagement de travailler à l’amélioration des conditions de vie des Français de l’étranger. C’était le mardi 17 mai 2022 à l’occasion du lancement de la campagne des législatives de la 9e circonscription des Français de l'étranger à Abidjan-Cocody.

"Si nous sommes élus, nous ferons en sorte qu'il y ait un maillage pour que tous les Français sentent que leurs députés sont avec eux. Nous aurons le souci prioritaire d’aider et soutenir nos compatriotes. Ils pourront compter sur notre détermination. Nous nous battrons pour concrétiser nos propositions, pour améliorer le quotidien de nos compatriotes", ont-ils promis.

Il faut noter que les élections législatives de la 9e circonscription des Français de l’étranger se tiendront les 5 et 19 juin 2022, en présentiel, et par Internet dès le 27 mai 2022.

Sur le plan de l'éducation, la liste M’Faddel/Badreddine entend lutter pour une école républicaine, en donnant à tous les élèves français les moyens de réussir grâce à la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Au niveau social, ils veulent garantir une sécurité sociale à tous par la création d’un fonds d'urgence pour protéger les Français de la diaspora des catastrophes et bien d'autres.

Le sénateur Bruno Rateilleau a exhorté les uns et les autres à faire le choix de Naïma M'Faddel et Jihad Badreddine, qui selon lui incarne, au-delà du changement, un équilibre au parlement, un contre-pouvoir et pour la démocratie en France.