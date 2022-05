Élection Assemblée Nationale: Le silence du PDCI face au RHDP, agace

Alors que la date de l'élection du nouveau président de l’ Assemblée nationale, approche à grands pas, et que le RHDP (parti au pouvoir) a désigné Adama Bictogo pour porter ses couleurs, l'opposition dont le PDCI-RDA est membre, cherche encore ses marques. Agacé par le manque de dynamisme du parti dirigé par Henri Konan Bédié, un de ses militants, en la personne de Jean-Yves ESSO ESSIS, a tenu à interpeler les responsables du parti septuagénaire.

Jean-Yves ESSO ESSIS au PDCI-RDA: "Avons-nous vraiment une Opposition à l’ Assemblée Nationale ?"

Le président de l' Assemblée Nationale ivoirienne, Amadou SOUMAHORO, est décédé le samedi 7 mai 2022 à l'âge de 68 ans. Il avait succédé en mars 2019 au perchoir de l'Assemblée Nationale à l'ex-chef de la rébellion Guillaume SORO, qui, en conflit ouvert avec le président OUATTARA sur la question de sa non-appartenance (au) RHDP Unifié, avait été poussé à la démission. Cette disparition brutale a mis un terme à l’intérim assuré pendant sa longue indisponibilité pour raison de santé, ces derniers mois, par monsieur Adama BICTOGO, le Secrétaire Exécutif du RHDP, et ouvre ainsi les portes à une nouvelle élection en vue de l’élection d’un nouveau Président.

Cette élection est prévue le 07 juin 2022. La décision a été prise suite à une réunion présidée par madame Aminata TOUNKARA, Présidente par intérim de l’Institution, dans le strict respect du Règlement Intérieur qui indique en son point 3 que le Président Intérimaire dispose d'un délai allant de 15 à 30 jours pour organiser de nouvelles élections. Les candidatures ont donc été ouvertes depuis le 16 mai 2022. Elles prennent fin ce mardi 31 mai prochain. C’est en application du point 2 de ce même Règlement Intérieur que la Vice-Présidente Amy TOUNKARA, a été désignée pour assurer l’intérim en lieu et place d’Adama BICTOGO qui assurait cette tâche avant le décès du Président SOUMAHORO.

Bien que la fin du dépôt des dossiers d'actes de candidatures ait été fixée pour le mardi 31 mai 2021, le PDCI-RDA ne nous a toujours pas annoncé de candidats... Est-ce à dire que l'Opposition est dans une démarche stratégique commune ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que les jours défilent et nous ne voyons rien venir ou, devrions-nous plutot dire, nous voyons venir une grande chaise bien vide de l'Opposition et du PDCI-RDA en particulier. L'Assemblée Nationale compte 255 sièges dont 138 pour le RHDP et 91 pour l'opposition (63 pour le PDCI-RDA, 18 pour EDS, 8 pour EPB, 2 pour le FPI et 26 indépendants).

LE PDCI-RDA NE DOIT PAS JOUER LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE...

Conscients, bien évidemment, qu'une victoire est quasiment impossible, voire utopique pour l'Opposition dans cette quête du Fauteuil Présidentiel, vu le déséquilibre évident de cette chambre en faveur du RHDP, il n'est pas moins vrai que les députés de l'Opposition et ceux du PDCI-RDA en particulier, ne peuvent faire l'économie d'une aussi grande occasion de faire entendre leurs voix, pour le moins aphone jusqu'à présent, sur les problématiques sociétales de notre Nation, dans le cadre de cette élection qui offrira, à coup sûr, une très belle tribune d'expression nationale et internationale à chaque candidat.

Il nous semble évident qu'un lobbying de très haut niveau est entrain d'être habilement manœuvré par l'un des candidats, dont vous vous doutez bien aisément du nom, d'un charme sulfureux et d'une efficacité financière qui ont déjà eu raison de certains députés de l'Opposition, vu les dernières déclarations publiques de certains de ces derniers en faveur de ce lobbyiste fort aguerri. Nous ne nous sommes pas exprimé sur la question depuis lors, convaincus que nous étions de l'évidente candidature commune d'un député de l'Opposition ou, pour le moins, d'un député issu de notre Groupe Parlementaire du PDCI-RDA.

Le temps passant, et ne voyant rien venir à l'horizon tandis que les jours s'egrenent silencieusement, nous nous devons encore une fois de nous étaler sur la Place Publique pour poser à nos députés, représentants de la Nation, des questions très simples : L'opposition présentera t-elle un candidat commun ? Si oui, lequel est-il ? Sinon, le PDCI-RDA présentera t'il un candidat ? Si oui lequel est il ? Sinon quelles en sont les raisons ? LE PDCI-RDA NE DOIT PAS JOUER LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE... Merci de nous informer afin que nous sachions si nous avons vraiment une Opposition dans cet Hémicycle.

Jean-Yves ESSO ESSIS

Citoyen Ivoiroi.