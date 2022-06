Lobognon souhaite le retour de Blé Goudé et ignore Guillaume Soro

Charles Blé Goudé a obtenu son passeport de la main des autorités ivoiriennes. Pour Alain Lobognon, ancien proche de Guillaume Soro, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) doit rentrer en Côte d’Ivoire “pour occuper sa place”.

Lobognon à propos de Blé Goudé : “Qu’il rentre pour occuper sa place”

C’est le lundi 30 mai que le gouvernement ivoirien a daigné donner le passeport à Charles Blé Goudé qui en avait fait la demande depuis son acquittement définitif par les juges de la CPI (Cour pénale internationale).

Désormais, l’ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) a le regard tourné vers Abidjan. Après dix années d’absence, le poulain de Gbagbo est très attendu par ses partisans.

Toutefois, aucune date n’est avancée pour la venue de l’ex-général de la rue. Pour sa part, Alain Lobognon souhaite le retour de Charles Blé Goudé sur les bords de la lagune Ébrié.

“Le 14 juin 2022, je me suis réveillé en pensant fortement à notre frère Charles Blé Goudé. Vivement qu’il rentre pour occuper sa place, participer et contribuer à la vie politique de notre chère Côte d’Ivoire”, a déclaré l’ancien député-maire de Fresco.

Cette sortie d’Alain Lobognon a irrité des internautes qui estiment que ce dernier devrait plutôt se soucier du retour de Guillaume Soro. En réponse à cette critique, il a préféré donner une citation d’Aristide Briand qui dit : “Pour faire la paix, il faut être deux : soi-même et le voisin d'en face.” Sans plus.

Il faut rappeler qu’il avait remercié le président ivoirien pour l’octroi du passeport de Blé Goudé. “Merci à tous ceux qui ont contribué et qui continuent de contribuer à la décrispation et à l’apaisement en Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin de Paix et de Stabilité pour relever tous les défis qui se présentent sur sa voie du développement. Merci au président Alassane Ouattara", avait-il dit.