Korhogo: Plus de 15 mille cadeaux distribués aux papas et mamans

A l’initiative de Ouattara Lacina dit Lass PR, Conseiller technique du président de la République, les mamans et papas de Korhogo ont été célébrés, le samedi 18 juin 2022, sous le thème: « Promouvoir l’épanouissement des Femmes et des Hommes, construire ensemble un meilleur monde pour tous ».

Korhogo : Dominique Ouattara et Lass PR honorent les mères et pères

1000 pagnes, 1000 chaises, 6000 kits alimentaires, plusieurs matériels agricoles, des produits cosmétiques, des machines industrielles à coudre, des tricycles, des Sacs de riz, des réfrigérateurs; soit plus de 15 mille, c’est le nombre de cadeaux distribués au cours de la 2è édition de la fête des mères et des pères à Korhogo, samedi dernier. Initiée par l’Honorable Lacina Ouattara dit Lass PR, député de Korhogo commune, cette fête a été rehaussée par la présence de toutes les autorités politiques, administratives et coutumières de Korhogo. Ce sont plus de 1000 mamans et 200 papas qui ont reçu divers cadeaux de la part de la Première dame Dominique Ouattara, représentée par Nadine Sangaré, la directrice Côte d’Ivoire de la Fondation Children Of Africa.

« Merci à maman Dominique Ouattara et à papa Alassane Ouattara pour tout ce que vous faites pour nos parents et pour moi-même. Dieu vous donne longue vie une santé de fer », a imploré Lass PR. Au nom de la première Dame, Dominique Ouattara, Nadine Sangaré a dit merci aux populations de Korhogo pour cette forte mobilisation et un merci appuyé au Conseiller technique du président de la République, pour cette belle initiative dédiée aux mamans et aux papas.

« Mme Dominique Ouattara est fière de ses sœurs de Korhogo qui ont remboursé les prêts FAFCI, fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire à hauteur de 99,97%, le meilleur taux national », a-t-elle déclaré. Député de Korhogo Sous-Préfecture, le ministre Amadou Coulibaly a rendu hommage à Lass PR pour avoir pensé aux hommes. Il a également dit merci à l’épouse du Chef de l’Etat pour son amour pour les Ivoiriens, les enfants et les femmes de Côte d’Ivoire, pour les populations, enfants et femmes de Korhogo.

« En plus d’être en tête des meilleurs remboursements du FAFCI, les femmes de Korhogo souhaitent voir leur sœur et maman Dominique Ouattara en personne. Elles ont été frustrées après l’avoir accueillie à l’aéroport le 3 juin dernier, qu’elle traverse Korhogo pour aller à Kouto », a confié Amadou Coulibaly. Au lendemain de cette cérémonie, le dimanche 19 juin 2022, parrain de la sortie officielle de la Fédération Djomonpinin du quartier Haoussabougou, Ouattara Lacina dit Lass PR a pris l'engagement de mener un plaidoyer auprès de Mme Dominique Ouattara, pour augmenter le nombre de femmes bénéficiaires du Fafci au profit des femmes de Korhogo.