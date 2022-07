Blaise Compaoré à Ouaga : "C'est le retour de la dignité" (Bamba Alex)

Huit années après l'insurrection populaire qui l'a chassé du pouvoir, en 2014, Blaise Compaoré est de retour dans son Burkina Faso natal où il rencontre, ce vendredi 8 juillet 2022, le président de la transition, Paul-Henri Damiba.

Bamba Alex Souleymane salue le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso

Le séjour actuel de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, à Ouagadougou, est assurément l'actualité principale de cette fin de semaine. Condamné à perpétuité dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara, son prédécesseur à la tête de l’Etat burkinabé, Blaise Compaoré, déchu du pouvoir en 2014 suite à une insurrection populaire, est de retour au Burkina Faso.

L’ex-chef d’Etat en exil en Côte d’Ivoire, est l'invité du président actuel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Arrivé, jeudi, à bord d'un avion affrété par la présidence ivoirienne, il devrait prendre part, ce vendredi, aux côtés d’autres anciens chefs d’Etat, à une rencontre avec le président de la transition actuelle au Faso.

Cette rencontre intervient moins d'un mois après une première rencontre, le 21 juin 2022 à Kosyam, entre le président Damiba et deux anciens présidents que sont Roch Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouédraogo. Un signal fort d’apaisement, selon Bamba Alex Souleymane qui avait, récemment, exhorté la junte au pouvoir à encore aller plus loin pour réussir la réconciliation.

"Damiba doit amener le peuple à extirper des cœurs les frustrations et les rancœurs du passé. Question donc : dans les circonstances actuelles, comment peut-on fièrement célébrer ou poser un acte de réconciliation, de haute portée nationale, sans y associer celui-là même ; qui malgré les réminiscences passéistes, est l’architecte, le concepteur, qui a donné le palais de Kosyam au Burkina Faso et placé son pays sur le toit de l’Afrique de l’ouest ainsi que son modèle de référence de facilitateur multicartes sur le continent africain ?", avait-il interrogé, faisant allusion à Blaise Compaoré.

Désormais, c'est chose faite. Compaoré est de retour à Ouagadougou. De quoi réjouir le Journaliste ivoirien, Expert consultant en stratégies et relations internationales. "C'est le retour de la dignité. Durant toutes ces années d'exil, Compaoré n'a prononcé aucun mot déplacé ni contre son pays ni contre les différents dirigeants illégitimes qui se sont succédé à la tête de l’Etat burkinabé. Il est resté digne", a déclaré Bamba Alex Souleymane.

Pour cet homme qui a sacrifié ses responsabilités de conseiller de Premier ministre de Côte d’Ivoire au service de Blaise Compaoré, "c'est un sentiment de grande fierté qui m'anime car il s'agit d'un homme à la cause de qui j'ai sacrifié ma vie, y compris ma fonction de conseiller spécial du premier ministre. Ça été une valeur d'engagement total. C'est le début d'un processus du retour à la normale. On ne peut que saluer ce geste des militaires. C'était l'objectif de toutes mes publications. On espère que la rencontre va permettre au Burkina Faso de tourner les pages tristes de son histoire", a espéré Bamba Alex Souleymane.