Tanzanie : Mohammed Dewji, milliardaire qui emploie 28000 personnes

Selon le magazine Forbes, Mohammed Dewji, originaire de la Tanzanie, est le plus jeune milliardaire d’Afrique. Le patron de MeTL un groupe exerçant dans les domaines du commerce, l’énergie, la téléphonie mobile et l’agriculture, emploie plus de 28 000 personnes.

Tanzanie : Mohammed Dewji, plus jeune milliardaire d’Afrique

Ancien membre du Parlement de la Tanzanie, Mohammed Dewji est à la tête du conglomérat MeTL, fondé par son père en 1970. Âgé de 47 ans, l’homme d’affaires vient d’être désigné le plus jeune milliardaire de l’Afrique.

Le groupe qu’il dirige pesait 1,6 milliard de dollars en novembre 2021. MeTL est spécialisé dans la fabrication de textile, la minoterie, les boissons et les huiles comestibles. Il est basé dans six pays en Afrique orientale, australe et centrale.

Deuxième enfant d’une famille de six enfants, Mohammed Dewji passe ses études primaires à Arusha. Il poursuit ses études secondaires à Dar es Salam, à l’école internationale du Tanganyika. Le jeune Mohammed débarque à la Arnold Palmer Golf Academy en Floride.

En 1998, il décroche son baccalauréat en commerce international et finance. Entre temps, son père a monté la société Enterprises Tanzania Limited (MeTL). Mohammed Dewji rejoint l’entreprise et ne tarde pas à gravir les échelons. Il devient directeur financier deux ans après son arrivée.

Sous son impulsion, MeTL voit ses revenus passer de 30 millions de dollars à plus de 1,5 milliard de dollars de 1999 à 2018. Ses activités s’étendent à l’agriculture, le commerce, la finance, la téléphonie mobile, l’assurance, l’immobilier, le transport, mais aussi la logistique, la nourriture et les boissons. Il compte plus de 28 000 employés.