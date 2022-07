Danièle Boni Claverie se révolte contre l'opposition ivoirienne

Danièle Boni Claverie n'est pas du tout contente de la posture de l'opposition ivoirienne ces derniers temps. En effet, la présidente de l'URD (Union républicaine pour la démocratie) dénonce le soutien apporté par les opposants ivoiriens lors de l'élection d'Adama Bictogo à l'Assemblée nationale.

Danièle Boni Claverie : "Une opposition doit savoir rester un contre-pouvoir"

Adama Bictogo dirige l'Assemblée nationale depuis le 7 juin 2022. Le député d'Agboville a été plébiscité avec le lourd score de 97 %. L'ancien ministre de l'Intégration d'Alassane Ouattara a reçu le soutien de l'opposition ivoirienne qui a décidé de faire bloc derrière lui. C'est justement cette attitude qui révolte Danièle Boni Claverie .

"D’où viendrait-il qu’au nom de la réconciliation et de la recherche de la paix en Côte d’Ivoire, l’opposition devrait accompagner le parti au pouvoir ? Nous avons déjà fait des concessions énormes au détriment de la compréhension de nos militants et de nos sympathisants", s'est-elle offusquée dans une déclaration.

Pour Danièle Boni Claverie, la réconciliation ne doit pas conduire les opposants ivoiriens "à toutes formes de collusion et de compromissions". L'ex-ministre de la Communication soutient que le rôle d'une opposition, c'est de "savoir rester un contre-pouvoir" et "d’obliger les gouvernants à respecter l’expression démocratique, la bonne gouvernance, l’équité judiciaire pour une meilleure prise en compte des aspirations des populations".

La fondatrice de l'URD (Union républicaine pour la démocratie) ajoute que la fonction de l'opposition "repose sur la critique et la dénonciation de ce que le gouvernement fait mal ou ne fait pas du tout d’où la nécessité pour elle d’être une force de propositions pertinentes et visionnaires".

"Si nous refusons l’idée de nous « opposer radicalement », méfions-nous du « construire ensemble » et cherchons plutôt à insérer nos actions dans une « confrontation constructive » pour résoudre effectivement nos problèmes. Et ils sont nombreux", a-t-elle recommandé en l'endroit des adversaires du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).