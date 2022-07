Côte d'Ivoire : L'Ong Kouady au secours de 60 jeunes de Danané et Man

Le représentant de la Fondation ORANGE Côte d'Ivoire, Gansonre Innocent, a procédé Mercredi 27 Juillet 2022 à Danané, au lancement du projet de promotion de solutions numériques agricoles, créé par l'Ong KOUADY et soutenu par la Fondation ORANGE Côte d'Ivoire.

L'Ong Kouady soucieuse de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes des départements de Danané et Man

Selon le président de l'organisation non gouvernementale KOUADY, Gbeuli Paterne, il s’agit de former 60 jeunes issus des départements de Danané et Man durant une période de 6 mois sur l'espace de l' AgriLab Danané octroyé par La Fondation ORANGE Côte d'Ivoire (Ancien site Onuci) en Octobre 2020 selon des thématiques qui seront animés par des équipes de 15 personnes.

Devant un parterre de têtes couronnées, des personnalités de la ville et du représentant la fondation ORANGE Côte d'Ivoire, l'événement a pu réunir des jeunes mobilisés et disposés à devenir des agripreneurs des temps modernes.

« Nous sommes partis d'un constat : il est clair que le devenir d'un jeune dépend de son niveau de formation, donc de connaissance. Après quoi viendra son intégration dans la société. Nous basons nos stratégies sur la formation des jeunes. Pour ce qui nous réunit, il est question du projet promotion de solutions numériques agricoles. Ce thème technique fait place au concept communément appelé " Champ école.

Sur le site de l'AgriLab, nous formerons 60 jeunes à partir de 3 cohortes : une chargée de rédaction de projets, une autre chargée des techniques informatiques et de modélisations d'outils, puis une dernière en charge des pratiques agricoles. Sur ce site seront développés tout au long de cette formation des spéculations très intéressantes pour l'avenir agricole du département de Danané grâce à nos formateurs et nos ingénieurs. Un stage pratique leur sera offert sur les différentes parcelles proposées sur les spéculations», a indiqué Gbeuli Paterne, le président de ladite Ong.

D’un coût global de 55 millions FCFA, le projet desdits champs écoles est entièrement financé par la Fondation ORANGE Côte d'Ivoire depuis l'hébergement jusqu'à la formation des 60 jeunes bénéficiaires.

« Nous ferons de tout notre possible pour que ces jeunes qui seront formés puissent produire du résultat et être compétitifs dans le domaine qu'ils auront choisi. », a conclu le président de l'organisation de développement communautaire, avant de rappeler que c’est depuis 2020 que la fondation s’est lancée dans une collaboration avec KOUADY dans les projets en faveur des jeunes de Danané et de Man à travers l'AgriLab qui est un site destiné à l'expérimentation agricole.

« Depuis 16 ans bientôt, la Fondation ORANGE Côte d'Ivoire mène une aventure humaine avec les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Nous sommes à plus de 500 projets accompagnés dans différents axes : la santé, le sport, l'éducation, l'insertion professionnelle, la culture, les industries créatives, les projets d'autonomisations, de projets village et les projets FabLab solidaires dont il est question aujourd'hui à Danané. Le projet FabLab solidaire est un laboratoire de fabrication mis à la disposition des jeunes toutes sortes d'outils à savoir les outils. Notamment les machines-outils, les machines à commande, des imprimantes 3D pour des conceptions, des modélisations...Ces 60 jeunes participeront à.la conception de différents outils pour le nettoyage des champs, le séchage des légumes, de drones-capteurs et de pulvérisateurs. Le projet promotion de solutions numériques agricoles vise à répondre à certains problèmes se posant aux agriculteurs», a confié le représentant de la fondation ORANGE Côte d'Ivoire.

Mr Gansonre Innocent a présenté les ouvrages bâties antérieurement par sa fondation pour le bonheur des agripreneurs : un mini château d'eau, des latrines et un préau servant de salle de formation.

Il a exhorté les jeunes à s'impliquer véritablement dans ce projet en donnant de leur temps pour apprendre de nouvelles choses devant transformer leur milieu. Un vœu partagé par le directeur départemental de la jeunesse de Danané et du 1er adjoint au maire, BAH André.

« La cible de cette formation qui est l'agriculture nous intéresse énormément. Nous croyons en cette initiative de Orange Côte d'Ivoire et l'Ong KOUADY. C'est pour nous un repère de sensibilisation. C'est ce qui explique notre partenariat. », s'est réjoui le représentant du premier magistrat de la ville de Danané.

Une exposition suivie d'explications du matériel installé dans l'AgriLab dont une couveuse solaire a mis fin à la cérémonie.

Une correspondance de Sony Wagonda