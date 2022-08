Algérie: Augmentation de la production pétrolière d’ici à septembre

Géant du pétrole en Afrique derrière le Nigéria et l’Angola, l'Algérie va augmenter sa production à partir de septembre prochain.

La production pétrolière de l'Algérie en courbe ascendante

Dans un communiqué rendu public, le mercredi 3 août 2022, le ministère de l’Énergie et des Mines, a annoncé que la production du pétrole de l'Algérie augmentera de 2000 barils/jour pour atteindre un niveau de 1.057 millions barils/jour en septembre prochain.

Ce communiqué fait suite à la participation via visio-conférence du Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab aux travaux de la 43ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et à la 31ème Réunion ministérielle Opep-Non Opep.

« Nous réexaminerons la situation du marché lors de notre prochaine réunion dans un mois et nous prendrons les décisions idoines pour maintenir la stabilité et parvenir à l’équilibre du marché pétrolier international. Avec cette décision, la production algérienne augmentera de 2000 b/j pour atteindre un niveau de 1.057 Mb/j en septembre », précise le communiqué cité par 360.

La prudence des autorités algériennes

Si les autorités algériennes sont confiantes par rapport à l’atteinte de ce rebond annoncé d’ici septembre prochain, elles restent néanmoins prudentes à cause de la situation actuelle du marché pétrolier.

« Lors des réunions de ce jour qui regroupe chaque mois l’OPEP et ses partenaires non-membres de l’Organisation, nous avons examiné la situation actuelle du marché pétrolier, ses perspectives à court terme et pour convenir d’une action commune afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché », précise le communiqué du ministre algérien de l'Energie et des Mines.

En mars dernier, la compagnie pétrolière et gazière nationale algérienne Sonatrach a annoncé avoir découvert un important gisement gazier et pétrolier dans le périmètre de recherche Zemlet El Arbi, localisé dans le Bassin de Berkine au nord du pays, permettra de produire 7 000 barils de pétrole par jour, outre les 140 000 mètres cubes de gaz associé.