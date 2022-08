Le centre chorégraphique Espace Siablé Compagnie Joseph Aka se concrétise

Dans le village de Botindé (7 kilomètres de N’Douci) où il est situé, le centre chorégraphique Espace Siablé Compagnie Joseph Aka prend de plus en plus forme. En effet, comme rapporté par son initiateur, le chorégraphe Joseph Aka, qui a visité le chantier ce week-end de la fête d’Indépendance, les travaux avancent bien.

Joseph Aka sur le chantier du centre chorégraphique Espace Siablé

Deux nouveaux bâtiments : le réfectoire et la salle de répétition (tous deux de niveau R+1) sont récemment sortis de terre. Ces deux ouvrages sont au stade du dallage pour leur niveau supérieur, achevés à 65 %, rapporte le chorégraphe installé à Grenoble (France), images à l’appui. Sur le site de 3800 m2, ces deux nouvelles bâtisses viennent consolider l’architecture du centre, aux côtés des deux bâtiments-dortoirs de 6 pièces déjà livrés.

Le bâtiment du réfectoire est composé, au rez-de-chaussée, d’une cuisine, d’un bar, d’une terrasse. Au-dessus, après le dallage du niveau, seront montées deux salles de bureaux. Quant à la salle de répétition- qui pourra accueillir 40 danseurs sur son plateau, elle comprend au rez-de-chaussée la vaste salle de répètes, modulable en salle d’exposition d’art, salle de conférence, de cérémonie, etc. Sur son côté se tiendront une buanderie et des toilettes.

Au-dessus de ce bâtiment sera construite la résidence du directeur : deux chambres et salons, avec toutes les commodités requises, donnant sur une grande terrasse aménagée d’un balcon circulaire. Débutée en 2016, la construction du centre Espace Siablé Compagnie Joseph Aka est estimée à près de 150 000 euros, soit un peu plus de 97 500 000 de francs CFA. À l’heure actuelle, plus de 35 000 euros (un peu plus de 23 000 000 de francs CFA) ont été engloutis dans les travaux qui sont assurés par un financement participatif en plus de fonds propres à l’initiateur.

À la fin des travaux de construction, le centre Siablé offrira 3 espaces de danse et de répétition de 150m², avec une capacité d’accueil de 35 résidents, un entrepôt, un réfectoire, des bureaux, une bibliothèque. Une fois ouvert, le centre accueillera des résidences de créations et les travaux de chorégraphes nationaux et internationaux. Aussi se prêtera-t-il à d’autres disciplines de la scène : la musique, le théâtre, les arts plastiques, le slam, le conte, etc. Vœu de Joseph Aka, un volet social bénéfique à la communauté villageoise de Botindé est arrimé à ce projet culturel.

En effet, le centre proposera des cours d’alphabétisation, en plus de servir de cadre d'échanges sur les questions sanitaires et sociales (planning familial, aide à l'entrepreneuriat des femmes, etc.). Projet écologique, le centre sera doté d’un système d’alimentation en énergie durable. Selon Joseph Aka, ce centre se veut un projet « de vie et de transmission pour l’homme ».