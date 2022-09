Algérie-Football : Mustapha Daleb encense Belmadi

Djamel Belmadi est dans une bonne dynamique. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie peut se frotter les mains après les deux victoires contre la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1) en matchs amicaux. De quoi séduire Mustapha Dahleb, ancienne gloire du PSG (Paris Saint-Germain).

Algérie : Djamel Belmadi séduit Moustapha Dahleb

L'Algérie a fait une bonne campagne lors de deux matchs amicaux contre la Guinée et le Nigeria. Les Fennecs ont eu raison du Sily National sur la plus petite marge. Les poulets de coach Djamel Belmadi ont également battu les Super Eagles (2-1). Même si le douloureux souvenir de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) 2021 au Cameroun, le champion d'Afrique 2019 se refait le moral.

Pour Mustapha Dahleb, le sélectionneur algérien fait du bon travail à la tête des Fennecs. L'ancien international algérien, qui a évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain, n'a pas tari d'éloges en l'endroit de Djamel Belmadi.

"Djamel Belmadi a une carrière professionnelle exceptionnelle, très riche. Il sait comment motiver ses joueurs, un homme ambitieux, qui n'aime pas les défaites, son parcours démontre qu'il est l'homme qu'il faut pour notre sélection. Je suis optimiste pour l'avenir des Verts. Je suis, et je reste le supporter indiscutable des Verts, et je fais confiance au sélectionneur, parce qu'il sait ce qu'il fait. Ce qu'il vient de faire, à ce jour, n’est pas du bricolage, c'est du professionnalisme. Je vous dis que j'ai confiance en ce monsieur que j'admire", a-t-il confié au journal La Nouvelle République.