Boxe: Le message cinglant de Francis Ngannou contre Mini Khabib

Sevré de compétition depuis plusieurs mois à cause de sa blessure au genou, Francis Ngannou n’est pas pour autant déconnecté de l’actualité de l’UFC. Le Prédator vient de réagir sur son compte Twitter par rapport à l’affaire qui oppose l’UFC à Hasbulla Magomedov.

Francis Ngannou pique Mini Khabib

Champion du monde des poids lourds de l’UFC après sa brillante victoire obtenue contre Cyril Gane en janvier 2021, Francis Ngannou est en panne de compétition. Le natif de Batié victime d’une blessure au genou depuis plusieurs mois tente vaille que vaille de retrouver sa forme à travers des exercices de rééducation afin de monter prochainement sur l’octogone. Bien qu’il soit éloigné de l’octogone, le champion de 35 ans a suivi la récente actualité mêlant l’UFC à Hasbulla Magomedov, alias «Mini Khabib».

En effet depuis plusieurs mois des rumeurs faisaient état de discussions concernant la possible arrivée de Mini Khabib au sein de l’UFC pour un rôle bien précis. Aux dernières nouvelles, l’influenceur débarque au sein de l’organisation. Il a d’ailleurs confirmé ces dernières heures qu’il a trouvé un accord avec la fédération pour combattre dans la plus célèbre cage de la planète. Cette nouvelle qui fait grand bruit n’a pas laissé indifférent Francis Ngannou. Le camerounais a rebondi à travers un tweet piquant à l’encontre de Khabib. « Malheureusement, son contrat fait probablement en sorte qu’il est payé plus, alors qu’il en fait moins. » a tweeté l'africain.

Ce message du Prédator qui s’apparente à une critique contre Mini Khabib viserait en effet l’administration de l’UFC. En froid avec Diana White concernant la prolongation d e son contrat, Francis Ngannou a de quoi être frustré par rapport à l’argent dépensé par l’organisation dans le cadre de sa nouvelle collaboration avec Mini Khabib. Le camerounais ne comprend pas pourquoi Mini Khabib doit être payé grassement comparativement à lui qui est pourtant le meilleur combattant de l’écurie.